Tramp: Amerika će dobiti sve što želi od Grenlanda

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će Sjedinjene Države dobiti sve što žele od Grenlanda kao rezultat aktuelnih pregovora.

"Imaćemo sve što želimo. Vodimo neke zanimljive razgovore", rekao je Tramp u intervjuu za "Njujork post".

Tramp je više puta izjavio da bi Grenland, koji je u sastavu Danske, trebalo da se pridruži Sjedinjenim Državama, tvrdeći da ima strateški značaj za nacionalnu bezbjednost.

Danske i grenlandske vlasti upozorile su Vašington da ne aneksira ostrvo, napominjući da očekuju da se poštuje njihov teritorijalni integritet.