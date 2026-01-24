Logo
Tramp: Amerika će dobiti sve što želi od Grenlanda

Izvor:

SRNA

24.01.2026

16:07

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će Sjedinjene Države dobiti sve što žele od Grenlanda kao rezultat aktuelnih pregovora.

"Imaćemo sve što želimo. Vodimo neke zanimljive razgovore", rekao je Tramp u intervjuu za "Njujork post".

Tramp je više puta izjavio da bi Grenland, koji je u sastavu Danske, trebalo da se pridruži Sjedinjenim Državama, tvrdeći da ima strateški značaj za nacionalnu bezbjednost.

Svijet

Tramp: Venecuelansku naftu prerađivaćemo u američkim rafinerijama

Danske i grenlandske vlasti upozorile su Vašington da ne aneksira ostrvo, napominjući da očekuju da se poštuje njihov teritorijalni integritet.

