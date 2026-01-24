Vanredno hidrološko stanje u BiH: Porast vodostaja, očekuje se vrhunac vodenog talasa

U pojedinim dijelovima BiH izdata su crvena upozorenja zbog padavina kao i rasta vodostaja koji se očekuje od danas do sutra.

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) objavila je izvještaj o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Izvještaji nadležnih službi govore o tome da nas danas, sutra i prekosutra očekuje porast vodostaja na većini slivova vodnog područja Jadranskog mora i rijeke Save, prilikom čega je proglašeno i vanredno hidrološko stanje, kao i crveni meteoalarm zbog opasnosti od poplava.

Osim toga, objavljena je i službena informacija o stanju klizišta na području Kantona Sarajevo, kao i o stanju na cestama u BiH te vremenska prognoza za naredne dane.

Poplave i vodostaji

Sektor hidrologije, Odsjek za prognozu i bilans voda Federalnog hidrometeorološkog zavoda, na osnovu dostupnih meteoroloških, hidroloških prognoza i raspoloživih platformi, uključujući EFAS, dostavio je Obavijesti o mogućim poplavama, bujicama/klizištima na području Federacije BiH.

Usljed obilnih padavina i topljenja snijega koje se očekuju u narednim danima na cijelom slivnom području Jadranskog mora, postoji mogućnost lokalnog izlijevanja vodotoka iz korita.

Očekivani početak događaja: 24. i 25. januar 2026. godine. Očekivani vrh vodnog talasa: 25. januar 2026. godine.

Vodno područje Jadranskog mora

Agencija za vodno područje Jadranskog mora obavijestila je o prognozi vanrednog hidrološkog stanja.

"Usljed najavljenih obilnijih padavina, ali i dodatnog topljenja snijega koje se očekuje u narednim danima na vodnom području Jadranskog mora, prognozira se porast vodostaja, posebno na dijelu poplavnog područja TMT (Tihaljina–Mlade–Trebižat) i rijeke Vrioštice, te cijelog toka rijeke Neretve sa pritokama. Moguća su lokalna izlijevanja vodotoka, te lokalna pojava bujičnih i urbanih poplava", navodi se.

Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje je od 25. januara do 27. januara 2026. godine.

Preporuke

Savjetuje se nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlašćenjima, pridržavajući se Federalnog operativnog plana odbrane od poplava, a službama koje provode mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje se dodatni oprez.

Napomena: Obavještenje se izdaje na osnovu prognoziranih podataka padavina, te eventualne promjene vremenske prognoze mogu uticati i na prognozirano hidrološko stanje.

Usljed obilnih padavina i topljenja snijega koje se očekuju u narednim danima na cijelom slivnom području rijeke Save, posebno na slivnim područjima Vrbasa, Bosne i Drine, postoji mogućnost lokalnog izlijevanja vodotoka iz korita.

Očekivani početak događaja: 24. i 25. januar 2026. godine. Očekivani vrh vodnog talasa: 25. januar 2026. godine.

Agencija za vodno područje rijeke Save objavila je prognozu stanja vodostaja za period od 25 januara do 27. januara 2025. godine.

"Usljed prognoziranih obilnijih padavina na području Hercegovine, centralne, jugozapadne i jugoistočne Bosne, te porasta temperature zraka koja će usloviti topljenje snijega, očekuje se porast vodostaja na većem dijelu vodnog područja rijeke Save u Federaciji BiH, posebno na gornjim dijelovima slivova Vrbasa i Bosne. S obzirom na očekivane količine padavina na pojedinim dijelovima slivova, moguća je pojava bujičnih i urbanih poplava", navodi se iz Agencije.

Od 25. do 27. januara prognozira se vanredno hidrološko stanje zbog povišenih vodostaja, mogućeg lokalnog izlijevanja vode iz korita, posebno na područjima: gornjeg dijela sliva Vrbasa, gornjeg i srednjeg dijela sliva Bosne (uključujući pritoke Lašvu i Fojničku rijeku).

Vodno područje Save

Obavještenje Agencije za vodno područje rijeke Save o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje Srednjobosanskog, Zeničko-dobojskog i Kantona Sarajevo.

Sugeriše se nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje se pojačan oprez. Nadležne službe civilne zaštite upozoravaju stanovništvo da postoji opasnost od prilaska obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te treba da im pravovremeno daju obavještenje sa uputstvima i smjernicama, kako bi stanovništvo na vrijeme oduzelo mjere samozaštite, s ciljem smanjenja šteta od štetnog d‌jelovanja poplava.

Napomena: Za vodotoke koji su pod vještačkim uticajima nije moguće dati pouzdanu prognozu.

Federalni hidrometeorološki zavod

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za područje Hercegovine, centralne, jugozapadne i jugoistočne Bosne zbog najavljenih obilnih padavina.

Vremenski interval i datum za koje se izdaje upozorenje je od 25. januara 2026. od 06:00 sati do 26.01.2026. do 03:00 sati. Očekivana količina padavina je od 40 do 80 l/m².

Preporuke prema WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija)

Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža je moguće. Poremećaji u snabdijevanju električnom energijom, vodom i komunikacijama su mogući. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju mogući su usljed smanjene vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila zbog vode.

Visina snijega u 7 sati (cm): Bjelašnica 186; Ivan Sedlo 30; Sarajevo 12; Sanski Most 3.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom. Padavine se uglavnom očekuju na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne, dok su u većem dijelu Bosne slabije. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu do 12 stepeni.

U ned‌jelju se očekuje oblačno vrijeme sa jakom kišom. Očekivana količina padavina za područje Hercegovine, centralne, jugozapadne i jugoistočne Bosne uglavnom od 40 do 80 l/m², dok se u ostalim područjima kreće od 10 do 30 l/m². Vjetar umjerene jačine sa jakim udarima južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 7, na jugu do 10, a dnevna između 6 i 12, na jugu do 14 stepeni.

U poned‌jeljak će biti pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, na planinama i slab snijeg. Vjetar slab, prije podne južnog i jugoistočnog smjera, a u drugom dijelu dana sjevernog i sjeverozapadnog. Jutarnja temperatura između 1 i 6, na jugu do 8, a dnevna između 3 i 8, na jugu do 10 stepeni.

U utorak se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti prije podne. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura između -1 i 4, na jugu do 6, a dnevna između 2 i 7, na jugu do 11 stepeni.

U skladu sa naredbama Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, Općinski štab civilne zaštite Stari Grad organizovao je 24-satno osmatranje (monitoring) terena na ugroženim područjima od klizišta, lokalitetima Curine njive, Knjeginjac i Bistrički potok (teritorija Opštine Stari Grad Sarajevo i Opštine Istočni Stari Grad), te kontinuiranu analizu i procjenu stanja na ugroženom području u cilju osiguranja provođenja pravovremenih mjera zaštite stanovništva (pravovremenog upozoravanja i evakuacije stanovništva, ukoliko to situacija bude zahtijevala) i materijalnih dobara.

Prilikom redovnog obilaska lokaliteta klizišta utvrđeno je da je stanje bez značajnih promjena u odnosu na prethodni period. Površina tla je prekrivena snijegom, dok je i dalje primjetan dotok vode iz pravca deponije, koji se ulijeva u drenažni kanal, ali u znatno slabijem obimu. U donjem dijelu klizišta, ispod igrališta, i dalje je vidljiva erozija tla, kao i pojava nekoliko novooborenih stabala.

Međutim, ističe se slaba vidljivost i nemogućnost praćenja širenja pukotina radi snijega.

Na lokalitetu Knjeginac je uočeno da je površina deponije i dalje prekrivena snijegom. U donjem dijelu deponije i dalje je vidljivo zadržavanje veće količine vode, dok je na gornjem dijelu deponije prisutna erozija tla nastala d‌jelovanjem površinskih voda u prethodnom periodu. U cjelini, stanje na lokalitetu je stabilno i bez značajnih promjena u odnosu na prethodne dane.

Na lokaciji Bistričkog potoka utvrđen je nešto slabiji dotok vode iz pravca Trebevića, kao i iz kaptiranog izvora u blizini mosta na Boguševcu. Protok vode kroz korito na dionici od mosta na Boguševcu prema Latinskoj ćupriji odvija se uredno i bez zastoja. Na dionici iznad mosta, koja se nalazi na području Opštine Istočni Stari Grad, i dalje je evidentno prisustvo oborenih stabala i urušenih stijena u koritu, što može predstavljati potencijalnu prepreku u slučaju povećanog vodostaja.

Kanton Sarajevo: Dana 22. januara 2026. godine Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša zbog prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo donijelo je Naredbu da se u zonama A, B, C i D proglašava epizoda "Upozorenje".

Zeničko-dobojski kanton: Općina Kakanj. Na području opštine Kakanj zbog zagađenja vazduha i dalje je na snazi epizoda "Pripravnost".

Hercegovačko-neretvanski kanton: Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati u Mostaru je umjeren, a na Ivan Sedlu označen kao dobar.

Srednjobosanski kanton: Mjerna stanica Travnik pokazuje da je indeks vazduha AQI 6 – vazduh izuzetno zagađen.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu.

"Zbog učestalih odrona izdvajamo puteve: Turbe – Karanovac, Jajce – Banja Luka, Banovići – Ribnica, Bugojno – Kupres, Rogatica – Ustiprača, Kladanj – Vlasenica i Sarajevo – Foča, kao i prevoje Rostovo (Bugojno – Novi Travnik) i Makljen (Prozor – Gornji Vakuf/Uskoplje)", navodi se u izvještaju.

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na širem području Mostara, Čapljine, Sarajeva, Kaknja, Zenice, Glamoča, Banovića, Kalesije, Potpeća, Kiseljaka, Bugojna, Viteza, Prijedora i Foče, kao i u višim pred‌jelima: Makljen, Mlinište i Kupres, te po kotlinama i uz riječne tokove. Zbog jakog vjetra upozoravamo na mogućnost oborenih stabala na kolovozu u zapadnoj Bosni.

Apel vozačima

- Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen - kazali su.

Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES – Entry/Exit System) moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.