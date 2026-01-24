Logo
Large banner

Cijene na banjalučkoj Tržnici: Koliko koštaju jabuke, banane, krompir, kupus

24.01.2026

09:10

Komentari:

0
Цијене на бањалучкој Тржници: Колико коштају јабуке, банане, кромпир, купус
Foto: ATV

Na Tržnici u Banjaluci ovih dana vlada dobra ponuda voća i povrća, međutim cijene za većinu građana i nisu tako dobre.

Kilogram jabuka kupci plaćaju od dvije do tri KM, dok su narandže od 3,5 do 4,5 KM. Banane koštaju od 2,5 do 3,5 KM, a mandarine i klementine oko tri KM po kilogramu.

Bijelo grožđe prodaje se po cijeni od osam do devet KM, a crno od sedam do osam KM, dok su kruške od četiri do pet KM.

Limun košta oko četiri KM, a nar oko šest KM.

Cijene kupusa i krompira

Kada je riječ o povrću, kupus i krompir mogu se naći za 1,5 do dvije KM, crveni luk od dvije do tri KM, dok je mrkva od 2,5 do 3,5 KM. Paradajz se kreće od četiri do pet KM, paprika od 4,5 do 5,5 KM, a krastavac od 3,5 do 4,5 KM po kilogramu.

Karfiol košta oko pet KM, tikvica 4,5 KM, a blitva oko pet KM.

Koliko košta zelena salata

Zelena salata na tezgama je od šest do sedam KM, dok su cijene začina i korjenastog povrća više – celer i peršun koštaju oko 10 KM po kilogramu, a bijeli luk od 15 do 18 KM.

Suve šljive kupci plaćaju od 11 do 12 KM, suve smokve oko 16 KM, dok su kesteni od šest do sedam KM. Pasulj se kreće od osam do deset KM, a orašasti plodovi su najskuplji – očišćeni orasi koštaju od 21 do 22 KM, dok je lješnik oko 25 KM po kilogramu, piše Glas Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Tržnica Banjaluka

Cijene voća i povrća

Cijene na banjalučkoj Tržnici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бројне бањалучке улицe и насеља данас без струје

Banja Luka

Brojne banjalučke ulice i naselja danas bez struje

4 h

0
Црвени метеоаларм у БиХ: Да ли нам пријете поплаве?

Društvo

Crveni meteoalarm u BiH: Da li nam prijete poplave?

4 h

0
Ко је платио кауцију Јулији Тимошенко?

Svijet

Ko je platio kauciju Juliji Timošenko?

5 h

0
Бројни грађани у БиХ пријавили подрхтавање

Društvo

Brojni građani u BiH prijavili podrhtavanje

14 h

0

Više iz rubrike

Црвени метеоаларм у БиХ: Да ли нам пријете поплаве?

Društvo

Crveni meteoalarm u BiH: Da li nam prijete poplave?

4 h

0
Прогноза времена: У овом дијелу Српске се очекују падавине

Društvo

Prognoza vremena: U ovom dijelu Srpske se očekuju padavine

5 h

0
Сарајево смог магла

Društvo

Iz AMS Srpske upozorili vozače: Na ovo obratite posebnu pažnju

5 h

0
Бројни грађани у БиХ пријавили подрхтавање

Društvo

Brojni građani u BiH prijavili podrhtavanje

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

22

Nova drama: Agenti sa ocem privela i djevojčicu (2)

13

10

Poslije prethodnog neuspjeha, serija Megan Markl se ne vraća na Netfliks

12

58

Dodik: Treba da afirmišemo naše pravo na samoopredjeljenje

12

54

Đoković: "Smiri se kretenu"

12

47

Sastanak Minića i Macuta na Tari

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner