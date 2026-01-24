Brojne banjalučke ulice i naselja danas bez struje

24.01.2026
09:00
Komentari:0
Zbog radova na elektromreži bez struje će u subotu od devet do 13 časova biti dijelovi naselja Tunjice, Drakulić, Šargovac i Rakovačke bare, saopštili su iz "Elektrokrajine".
Prema njihovim riječima, od devet do 13 časova dio naselja Karanovac biće bez električne energije.
- Bez napajanja strujom od osam do 15 časova ostaće dijelovi naselja Melina, Subotica, Pervan i Goleši - naveli su iz ovog preduzeća.
