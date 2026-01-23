Logo
Više banjalučkih ulica danas bez struje

Izvor:

ATV

23.01.2026

07:18

Foto: ATV

Zbog planiranih radova na elektromreži, više ulica u Banjaluci danas ostaje bez struje.

Kako je saopšteno iz “Elektroprivrede”, bez struje će biti dijelovi ulica Blagoja Parovića, Grmečka i Jovana Bijelića i to u periodu od 10 do 12.

"Od devet do 14 časova bez struje će biti dijelovi ulica Milana Radmana, Dragiše Vasića, Ravnogorska, Petra Rađenovića, Petra Preradovića i Slobodana Jovanovića", navode oni.

Јуриј Ушаков

Svijet

Poruka iz Kremlja nakon pregovora: Bez teritorijalnog rješenja nema trajnog mira

Takođe, od devet do 13 časova bez struje će biti dijelovi ulica Ducipolje, Vojvode Uroša Drenovića i Stojka Vranješa, kao i dio naselja Karanovac.

