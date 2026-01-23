Više banjalučkih ulica danas bez struje

Izvor:
ATV
23.01.2026
07:18
Komentari:0
Zbog planiranih radova na elektromreži, više ulica u Banjaluci danas ostaje bez struje.
Kako je saopšteno iz “Elektroprivrede”, bez struje će biti dijelovi ulica Blagoja Parovića, Grmečka i Jovana Bijelića i to u periodu od 10 do 12.
"Od devet do 14 časova bez struje će biti dijelovi ulica Milana Radmana, Dragiše Vasića, Ravnogorska, Petra Rađenovića, Petra Preradovića i Slobodana Jovanovića", navode oni.
Takođe, od devet do 13 časova bez struje će biti dijelovi ulica Ducipolje, Vojvode Uroša Drenovića i Stojka Vranješa, kao i dio naselja Karanovac.
