Poskupjeli pekarski proizvodi u Banjaluci

Nakon dolaska nove godine, dolazimo i do novih poskupljenja. Voda, struja, smeće, a sad i pekarski proizvodi.

U nekim banjalučkim pekarama hljeb je poskupio do 30 feninga, dok su druge pekare povisile cijenu drugih pekarskih proizvoda, ali ne i hljeba. Da li će i koliko poskupjeti pekarski proizvodi zavisi od računice i volje proizvođača.

U Semberiji još uvijek nije došlo do poskupljenja. Kažu da ne žele pod svaku cijenu da povećaju cijenu proizvoda tako da će u narednom periodu pratiti situaciju i prostom računicom odlučiti da li će cijene ostati iste ili više.

Iz Udruženja potrošača smatraju da poskupljenje nije opravdano. Ističu da su cijene bile visoke i prije posljednjeg poskupljenja. Najveći problem je, kažu, što je formiranje cijena ostavljeno na slobodnu volju proizvođača.

Nakon poskupljenja komunalija bilo je neminovno da će doći i do poskupljenja u pekarama. Njihovi troškovi su veći za 3%, a najveće posljedice osjećaju krajnji potrošači, tj. građani u svojim novčanicima.

