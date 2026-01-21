Logo
Large banner

Poskupjeli pekarski proizvodi u Banjaluci

Autor:

Teodora Begović

21.01.2026

20:43

Komentari:

0

Nakon dolaska nove godine, dolazimo i do novih poskupljenja. Voda, struja, smeće, a sad i pekarski proizvodi.

U nekim banjalučkim pekarama hljeb je poskupio do 30 feninga, dok su druge pekare povisile cijenu drugih pekarskih proizvoda, ali ne i hljeba. Da li će i koliko poskupjeti pekarski proizvodi zavisi od računice i volje proizvođača.

U Semberiji još uvijek nije došlo do poskupljenja. Kažu da ne žele pod svaku cijenu da povećaju cijenu proizvoda tako da će u narednom periodu pratiti situaciju i prostom računicom odlučiti da li će cijene ostati iste ili više.

Iz Udruženja potrošača smatraju da poskupljenje nije opravdano. Ističu da su cijene bile visoke i prije posljednjeg poskupljenja. Najveći problem je, kažu, što je formiranje cijena ostavljeno na slobodnu volju proizvođača.

Nakon poskupljenja komunalija bilo je neminovno da će doći i do poskupljenja u pekarama. Njihovi troškovi su veći za 3%, a najveće posljedice osjećaju krajnji potrošači, tj. građani u svojim novčanicima.

Opširnije u video prilogu.....

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Banjaluka

Pekara

pekarski proizvodi

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

"Еко топлане": Привремена обустава примјене одлуке о рестриктивном режиму гријања

Banja Luka

"Eko toplane": Privremena obustava primjene odluke o restriktivnom režimu grijanja

4 h

0
Зељковић: Не доводити Бањалуку у блокаду

Banja Luka

Zeljković: Ne dovoditi Banjaluku u blokadu

6 h

1
Поништен тендер: Ништа од шеталишта уз Врбас

Banja Luka

Poništen tender: Ništa od šetališta uz Vrbas

7 h

0
Мото Фест Бањалука 2026: Два дана врхунског рокенрола на тврђави Кастел

Banja Luka

Moto Fest Banjaluka 2026: Dva dana vrhunskog rokenrola na tvrđavi Kastel

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

14

Prelomni trenutak u globalnom povratku atomskoj energiji: Pokreću reaktor broj 6

20

56

Italijan nije znao da igra protiv Novaka, hit reakcija: „Nema šanse“

20

56

Vlasnica bordela otkrila šta se dešava u sobi nakon što klijent ode: Ovo je prvo što urade

20

52

"Srpski zet" spasao Atletiko u "paklu" Istanbula! Turcima samo bod

20

48

Tramp odustao od dodatnih carina za Evropu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner