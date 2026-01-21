Poništen tender: Ništa od šetališta uz Vrbas

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poništio je 3,5 miliona maraka vrijedan tender za izgradnju šetališta od Gradskog do Rebrovačkog mosta.

Na tendersku dokumentaciju je podnesena žalba, koja je rješenjem gradonačelnika od 19. januara usvojena kao osnovana.

"Obrazac za cijenu ponude nije usklađen sa odredbama Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda pa je bilo potrebno usvojiti žalbu i poništiti postupak javne nabavke", navodi se u obavještenju o poništenju postupka nabavke.

Hronika Detalji akcije MUP-a Srpske: Vjeroučitelj uhapšen zbog vrbovanja djece za pornografiju

Podsjećamo, tender je raspisan krajem prošle godine, a uz šetalište je bila planirana i izgradnja obaloutvrde do mosta KAB, poznatog i kao Venecija most.

Paralelno uz šetalište, planirana je i gradnja teretane na otvorenom kao i klupa duž cijele staze.

Izgradnja šetališta u najvećem gradu Srpske izaziva različite reakcije građana, piše "Kapital".