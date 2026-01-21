Logo
Large banner

Zaharova: Moldavija u potpunosti zavisi od „kreditne igle“ EU

Izvor:

Sputnjik

21.01.2026

13:49

Komentari:

0
Захарова: Молдавија у потпуности зависи од „кредитне игле“ ЕУ
Foto: Tanjug/AP

Moldavija se našla u katastrofalnom socijalno-ekonomskom položaju i u potpunosti zavisi od „kreditne igle“ Evropske unije, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

„U suštini, socijalno-ekonomska sfera Moldavije sada u potpunosti zavisi od spoljnog finansiranja, prije svega iz Evropske unije. Zemlja je čvrsto vezana za kreditnu iglu EU“, istakla je Zaharova.

Заплијењени телефон

Hronika

Akcija u Srpskoj: Hapšenje zbog vrbovanja djece za pornografiju

Ona je naglasila da se trenutno stanje u republici „ne može nazvati drugačije nego katastrofalnim“, navodeći statističke podatke prema kojima nivo siromaštva u zemlji stalno raste, dok se deficit trgovinskog bilansa Moldavije stabilno povećava.

(Sputnik)

Podijeli:

Tag:

Marija Zaharova

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Заплијењени телефон

Hronika

Akcija u Srpskoj: Hapšenje zbog vrbovanja djece za pornografiju

2 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Srpska traži alternative za bolje razumijevanje i u svijetu, ali i BiH

2 h

2
Син убио мајку у породичној кући: Три пута био пред судом због насиља у породици

Srbija

Sin ubio majku u porodičnoj kući: Tri puta bio pred sudom zbog nasilja u porodici

2 h

0
Млада одбила пољубац младожење, једну ствар му није могла опростити

Zanimljivosti

Mlada odbila poljubac mladoženje, jednu stvar mu nije mogla oprostiti

2 h

0

Više iz rubrike

Дански политичар опсовао Трампу: Можда ћете разумјети

Svijet

Danski političar opsovao Trampu: Možda ćete razumjeti

2 h

0
Трампов авион слетио у Швајцарску

Svijet

Trampov avion sletio u Švajcarsku

2 h

0
Овај италијански град има највећу стопу милионера у свијету

Svijet

Ovaj italijanski grad ima najveću stopu milionera u svijetu

3 h

0
Путин се сутра састаје са Виткофом

Svijet

Putin se sutra sastaje sa Vitkofom

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

58

Mljekari traže veće premije

15

57

Juventus protiv Benfike bez Dušana Vlahovića

15

50

Superstar Evrolige zagrmio poslije Zvezde, sasuo navijačima bolnu istinu u lice

15

47

"Da nije bilo nas, svi biste pričali njemački i japanski": Tramp žestoko udario na Evropu

15

43

Zaharova: Međunarodna zajednica mora da čuje istinu o onome što se dešava u Donbasu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner