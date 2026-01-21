Izvor:
Moldavija se našla u katastrofalnom socijalno-ekonomskom položaju i u potpunosti zavisi od „kreditne igle“ Evropske unije, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.
„U suštini, socijalno-ekonomska sfera Moldavije sada u potpunosti zavisi od spoljnog finansiranja, prije svega iz Evropske unije. Zemlja je čvrsto vezana za kreditnu iglu EU“, istakla je Zaharova.
Ona je naglasila da se trenutno stanje u republici „ne može nazvati drugačije nego katastrofalnim“, navodeći statističke podatke prema kojima nivo siromaštva u zemlji stalno raste, dok se deficit trgovinskog bilansa Moldavije stabilno povećava.
