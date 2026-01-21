Akcija u Srpskoj: Hapšenje zbog vrbovanja djece za pornografiju

M.H. iz Bijeljine uhapšen je u policijskoj akciji "Sistem" zbog sumnje da je iskorištavao djecu za pornografiju.

Akciju su sproveli policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Bijeljina.

Po Naredbi nadležnog suda izvršen je pretres kuće, stambenih objekata i pokretnih stvari koje koristi uhapšeni, kojom prilikom su pronađeni i oduzeti računari, mobilni telefoni, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Zaplijenjeni uređaji

"Lice se sumnjiči da je u prethodnom periodu putem interneta posjećivalo internet stranice koje su sadržavale materijale sa fotografijama dječije pornografije, te preuzimalo fotografije i video snimke, nakon čega je koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju uvozilo i distribuiralo pomenuti sadržaj", objasnili su u MUP-u Srpske.

Takođe, on se sumnjiči da je putem društvenih mreža vrbovalo djecu, te ih navodilo na izradu sadržaja dječije pornografije.

Nakon završene kriminalističke obrade, M.H. će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina.