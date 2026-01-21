Logo
Large banner

Akcija u Srpskoj: Hapšenje zbog vrbovanja djece za pornografiju

Autor:

Stevan Lulić

21.01.2026

13:47

Komentari:

0
Заплијењени телефон
Foto: Ustupljena fotografija

M.H. iz Bijeljine uhapšen je u policijskoj akciji "Sistem" zbog sumnje da je iskorištavao djecu za pornografiju.

Akciju su sproveli policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Bijeljina.

Po Naredbi nadležnog suda izvršen je pretres kuće, stambenih objekata i pokretnih stvari koje koristi uhapšeni, kojom prilikom su pronađeni i oduzeti računari, mobilni telefoni, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Заплијењени уређаји
Zaplijenjeni uređaji

"Lice se sumnjiči da je u prethodnom periodu putem interneta posjećivalo internet stranice koje su sadržavale materijale sa fotografijama dječije pornografije, te preuzimalo fotografije i video snimke, nakon čega je koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju uvozilo i distribuiralo pomenuti sadržaj", objasnili su u MUP-u Srpske.

Takođe, on se sumnjiči da je putem društvenih mreža vrbovalo djecu, te ih navodilo na izradu sadržaja dječije pornografije.

Nakon završene kriminalističke obrade, M.H. će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

dječija pornografija

Bijeljina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ујак сачмаром упуцао сестрића, познато у каквом је стању

Hronika

Ujak sačmarom upucao sestrića, poznato u kakvom je stanju

2 h

0
Манијак пред судом: Злостављао дјечака - ово је кључни доказ

Hronika

Manijak pred sudom: Zlostavljao dječaka - ovo je ključni dokaz

3 h

0
Пронађено тијело мушкарца код сплава

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca kod splava

4 h

0
Посвађали се на слави, па један потегао пиштољ: Младић (26) задобио повреде

Hronika

Posvađali se na slavi, pa jedan potegao pištolj: Mladić (26) zadobio povrede

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

58

Mljekari traže veće premije

15

57

Juventus protiv Benfike bez Dušana Vlahovića

15

50

Superstar Evrolige zagrmio poslije Zvezde, sasuo navijačima bolnu istinu u lice

15

47

"Da nije bilo nas, svi biste pričali njemački i japanski": Tramp žestoko udario na Evropu

15

43

Zaharova: Međunarodna zajednica mora da čuje istinu o onome što se dešava u Donbasu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner