Milica objavila prvu fotografiju sa sinom: Jedan detalj mnogi su odmah primjetili

Izvor:

Telegraf

10.02.2026

22:46

Милица објавила прву фотографију са сином: Један детаљ многи су одмах примјетили
Foto: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Pjevačica Milica Todorović objavila je prvu fotografiju sa svojim sinom Bogdanom.

Sedam dana nakon porođaja, Milica Todorović je zabilježila emotivan trenutak dok je dječak drži za prst, a uz objavu je dodala numeru "Naša ljubav" koju izvodi grupa Luna.

Концерт Полицијског оркестра МУП-а

Gradovi i opštine

Održan koncert Policijskog orkestra MUP-a Srpske

- Bogdan - napisala je samo Milica Todorović i dodala emodži plavog srca, a pratiocima je privukao pažnju detalj da je stavila zabranu na komentare.

Tačnije, komentare mogu ostavljati samo odabrani ljudi, ne svi koji požele.

Komentari
