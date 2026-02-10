Milica objavila prvu fotografiju sa sinom: Jedan detalj mnogi su odmah primjetili

Izvor:
Telegraf
10.02.2026
22:46
Pjevačica Milica Todorović objavila je prvu fotografiju sa svojim sinom Bogdanom.
Sedam dana nakon porođaja, Milica Todorović je zabilježila emotivan trenutak dok je dječak drži za prst, a uz objavu je dodala numeru "Naša ljubav" koju izvodi grupa Luna.
- Bogdan - napisala je samo Milica Todorović i dodala emodži plavog srca, a pratiocima je privukao pažnju detalj da je stavila zabranu na komentare.
Tačnije, komentare mogu ostavljati samo odabrani ljudi, ne svi koji požele.
