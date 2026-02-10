Logo
Milica Todorović viđena u javnosti prvi put nakon porođaja

Blic

10.02.2026

21:25

Foto: Instagram

Pjevačica Milica Todorović porodila se prije 7 dana i na svijet donijela sina Bogdana sa kojim je u subotu, 7. februara, izašla iz privatnog porodilišta.

Paparaci nisu uspjeli da ih uslikaju, jer je porodilište napustila uveče, u strogoj tajnosti, a kako se pisalo, po nju je došla majka Jasmina.

Pjevačica je danas, prvi put otkako se porodila, viđena kako napušta svoj dom na Novom Beogradu. Nosila je zimsku jaknu, široki džins i patike.

U večernjim satima, Milica Todorović je izašla ispred svoje zgrade da prošeta psa Lolu. Nije se dugo zadržala, svega par minuta, a sve vrijeme se krila ispod kapuljače.

Nakon završene šetnje sa kućnim ljubimcem, pjevačica se vratila u stan gdje su je čekali sin Bogdan i majka Jasmina koja je sve vrijeme sa njom.

Inače, pjevačicina majka je nedavno izašla iz bolnice u kojoj se našla zbog operacije slijepog crijeva.

Milica Todorović

Pjevačica

Milica Todorović dijete

