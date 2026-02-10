Milica Todorović viđena u javnosti prvi put nakon porođaja

Pjevačica Milica Todorović porodila se prije 7 dana i na svijet donijela sina Bogdana sa kojim je u subotu, 7. februara, izašla iz privatnog porodilišta.

Paparaci nisu uspjeli da ih uslikaju, jer je porodilište napustila uveče, u strogoj tajnosti, a kako se pisalo, po nju je došla majka Jasmina.

Svijet Svjetski servis ostaje bez finansiranja za sedam nedjelja?

Pjevačica je danas, prvi put otkako se porodila, viđena kako napušta svoj dom na Novom Beogradu. Nosila je zimsku jaknu, široki džins i patike.

U večernjim satima, Milica Todorović je izašla ispred svoje zgrade da prošeta psa Lolu. Nije se dugo zadržala, svega par minuta, a sve vrijeme se krila ispod kapuljače.

Nakon završene šetnje sa kućnim ljubimcem, pjevačica se vratila u stan gdje su je čekali sin Bogdan i majka Jasmina koja je sve vrijeme sa njom.

Region Sukob demonstranata i policije na protestu u Tirani, bacani Molotovljevi kokteli

Inače, pjevačicina majka je nedavno izašla iz bolnice u kojoj se našla zbog operacije slijepog crijeva.