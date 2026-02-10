Aleksandra Prijović se u jeku drame javno obratila Milici Todorović

Pjevačica Milica Todorović ostvarila se 3. februara u najljepšoj životnoj ulozi - postala je majka dječaka Bogdana. Otac njenog djeteta je muškarac koji je u braku skoro dvije decenije i ima dvoje djece.

Ubrzo nakon toga, Milica se suočila sa izuzetno teškim periodom. Stres joj je nastao kada su isplivale informacije o bračnom statusu oca njenog djeteta, ali i kada se njegova supruga oglasila javno, što je dodatno zakomplikovalo situaciju.

U tim teškim trenucima Milica nije bila sama - pored podorice, kolege sa estrade svakodnevno su joj pružale podršku putem društvenih mreža.

Među njima se istakla Aleksandra Prijović, koja je objavila dirljivu fotografiju sa Milicom.

Prija je napisala tek jednu riječ, koja ipak govori više od hiljadu.

- Moja - kratko je poručila Prija, te označila Milicu na fotografiji.