Logo
Large banner

Lavrov: Bezbjednosne garancije za Ukrajinu samo produžavaju sukob sa Rusijom

Izvor:

Tanjug

10.02.2026

17:56

Komentari:

0
Лавров: Безбједносне гаранције за Украјину само продужавају сукоб са Русијом
Foto: Tanjug/AP

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da se pod takozvanim bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu danas ne podrazumijeva opšta evropska bezbjednost, već nastavak sukoba protiv Rusije.

On je u intervjuu za televiziju NTV dodao da se stav Moskve prema ovom pitanju nije promijenio.

Кромпир

Zdravlje

Stručnjaci otkrivaju da li je podgrijan krompir zaista opasan

Ruski ministar je podsjetio da su tokom pregovora sa ukrajinskom delegacijom u Istanbulu u aprilu 2022. godine upravo bezbjednosne garancije bile ključna tema, prenosi Sputnjik.

- I tamo se govorilo o Ukrajini, ali se predlagalo da garanti budu stalne članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, uključujući Rusiju i Kinu, uz moguće učešće Njemačke i Turske. Tako je otprilike bilo opisano. Suština garancija se svodila na to da se, ukoliko bi došlo do bilo čega što nije u skladu sa dogovorima, svi garanti okupe i jednoglasno, konsenzusom, donesu nekakvu odluku - saopštio je Lavrov.

Prema njegovim riječima, ovakav pristup je Moskvi odgovarao, jer je to, kako je naveo, zaista bilo povezano sa kolektivnim formatom u oblasti bezbjednosnih garancija.

Taksi

Hronika

Taksista opljačkan i izboden: Sumnja se da je ovo motiv

- Danas je sve to poništeno. Bezbjednosne garancije za Ukrajinu više se ne posmatraju u okviru opšte evropske bezbjednosti, već kao sredstvo da ona nastavi neprijateljska dejstva protiv Rusije - naveo je ruski diplomata.

Lavrov je saopštio da ne sumnja da i američki posrednici u potpunosti razumiju ovu situaciju.

- Predsjednik Rusije Vladimir Putin je sa njima lično više puta razgovarao. Postoje i drugi kanali putem kojih im se prenose naši aktuelni stavovi. Vidjećemo u kojoj mjeri će Sjedinjene Američke Države biti spremne i voljne da prihvate te apsolutno nepromjenljive stavove - rekao je Lavrov.

Druga runda trilateralnih pregovora o Ukrajini održana je u Abu Dabiju 4. i 5. februara, a na pregovorima su učestvovale delegacije Rusije, SAD i Ukrajine.

ILU-KUHINJA-220925

Savjeti

Šta nikako ne treba spremati u fritezi?

Prva runda održana je 23. i 24. januara u Abu Dabiju.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Lavrov

Rusija

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ким Кардашијан-Луис Хамилтон

Scena

Snimak "zapalio" mreže: Šta je Luis Hamilton rekao Kim Kardašijan?

2 h

0
Болница Фоча

Društvo

Lalović: Transport pacijenata otežan, ali bezbjednost nije ugrožena

3 h

0
Два дјечака избодена у школи, у току велика потрага за осумњиченим

Svijet

Dva dječaka izbodena u školi, u toku velika potraga za osumnjičenim

3 h

0
Сијарто: Русија није напала ниједну чланицу ЕУ

Svijet

Sijarto: Rusija nije napala nijednu članicu EU

3 h

0

Više iz rubrike

Два дјечака избодена у школи, у току велика потрага за осумњиченим

Svijet

Dva dječaka izbodena u školi, u toku velika potraga za osumnjičenim

3 h

0
Сијарто: Русија није напала ниједну чланицу ЕУ

Svijet

Sijarto: Rusija nije napala nijednu članicu EU

3 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Svijet

Legla da spava nakon večere, pa završila u komi: Sada je sve upozorila na jedan simptom

3 h

0
Ruža cvijet

Svijet

Influenserka (24) pronađena mrtva u stanu: Razvela se prije mjesec dana, policija sumnja na jedno

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

18

Peskov: Mir je uvijek bolji od rata, SVO je bila neizbježna

20

16

Sijarto: Mađarska može nastaviti suverenu strategiju ili sprovoditi agendu Brisela

20

14

Tramp: Spreman sam na vojnu akciju ako ne bude dogovora sa Iranom

20

10

Pjevačica se razvodi nakon što joj je muž povezan s Epstinom

20

08

Hrvat mislio da ulaže u kriptovalute i ostao bez ušteđevine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner