Lavrov: Bezbjednosne garancije za Ukrajinu samo produžavaju sukob sa Rusijom

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da se pod takozvanim bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu danas ne podrazumijeva opšta evropska bezbjednost, već nastavak sukoba protiv Rusije.

On je u intervjuu za televiziju NTV dodao da se stav Moskve prema ovom pitanju nije promijenio.

Ruski ministar je podsjetio da su tokom pregovora sa ukrajinskom delegacijom u Istanbulu u aprilu 2022. godine upravo bezbjednosne garancije bile ključna tema, prenosi Sputnjik.

- I tamo se govorilo o Ukrajini, ali se predlagalo da garanti budu stalne članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, uključujući Rusiju i Kinu, uz moguće učešće Njemačke i Turske. Tako je otprilike bilo opisano. Suština garancija se svodila na to da se, ukoliko bi došlo do bilo čega što nije u skladu sa dogovorima, svi garanti okupe i jednoglasno, konsenzusom, donesu nekakvu odluku - saopštio je Lavrov.

Prema njegovim riječima, ovakav pristup je Moskvi odgovarao, jer je to, kako je naveo, zaista bilo povezano sa kolektivnim formatom u oblasti bezbjednosnih garancija.

- Danas je sve to poništeno. Bezbjednosne garancije za Ukrajinu više se ne posmatraju u okviru opšte evropske bezbjednosti, već kao sredstvo da ona nastavi neprijateljska dejstva protiv Rusije - naveo je ruski diplomata.

Lavrov je saopštio da ne sumnja da i američki posrednici u potpunosti razumiju ovu situaciju.

- Predsjednik Rusije Vladimir Putin je sa njima lično više puta razgovarao. Postoje i drugi kanali putem kojih im se prenose naši aktuelni stavovi. Vidjećemo u kojoj mjeri će Sjedinjene Američke Države biti spremne i voljne da prihvate te apsolutno nepromjenljive stavove - rekao je Lavrov.

Druga runda trilateralnih pregovora o Ukrajini održana je u Abu Dabiju 4. i 5. februara, a na pregovorima su učestvovale delegacije Rusije, SAD i Ukrajine.

Prva runda održana je 23. i 24. januara u Abu Dabiju.