Snimak "zapalio" mreže: Šta je Luis Hamilton rekao Kim Kardašijan?

10.02.2026

17:34

Ким Кардашијан-Луис Хамилтон
Rijaliti zvijezda Kim Kardašijan nije mogla da propusti spektakularni Superboul, na kom se pojavila zajedno sa potencijalnim dečkom, vozačem Formule 1, Luisom Hamiltonom.

Ovim pojavljivanjem su dodatno podstakli glasine koje kruže već neko vrijeme, pa izgleda da je sve izvesnije da su oni novi par na javnoj sceni.

Dok su uživali u nastupu Bed Banija tokom poluvremena, kamera ih je snimila, a stručnjakinja za čitanje sa usana je pokušala i da analizira šta je to slavni šampion rekao svojoj potencijalnoj d‌jevojci.

Ovo bi mogao da bude njihov prvi zajednički izlazak, bar dok ne demantuju, a kako piše Daily Mail, ono što joj je Hamilton rekao neće se baš dopasti svima.

Stručnjakinja za čitanje sa usana iznijela svoju verziju

Nikol Hikling je iznijela svoju interpretaciju njihovog razgovora koji je postao viralan na društvenim mrežama, i kako stoje stvari, Kim bi mogla da bude malo razočarana.

"U jednom trenutku joj je rekao 'ne vodim bilo koju djevojku kod mame, jednog dana ćeš je upoznati i ona je jako uzbuđena zbog toga.' Kim je na to odgovorila čudnim pokretima i rekla je kratko 'okej'".

Ubrzo se i ovo proširilo na društvenim mrežama, ali većina smatra da se radi o izmišljenoj priči te da je nemoguće da bilo ko rastumači šta je Hamilton rekao Kim.

"Ovo je glupost", "Nisu ni pričali", "Nemoguće je da bilo ko može da rastumači nešto sa ovog snimka", "Baš me briga šta joj je rekao, grozan su par", poručili su im ljudi na društvenim mrežama.

Kim Kardašijan

