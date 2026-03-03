Logo
Alergije već divljaju: Stručnjaci upozoravaju osobe alergične na polen

Tanjug

Прехлада алергија
Foto: Pexels

Sa proljećnim vremenom, počeli su problemi sa alergijama kod osoba koje pate od alergijskog rinitisa, pošto su zabilježeni prvi poleni lješnika, jove, tise i čempresa, rekla je Mirjana Mitrović iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Ona je istakla da je važno utvrditi sa ljekarima alergolozima na koju vrstu polena je osoba alergična i shodno tome na vrijeme početi primjenu propisane terapije.

илу-циклама-цвијеће

Savjeti

Nije svaki "znak pažnje" kompliment: Šta nikako ne poklanjati za Osmi mart

"Monitoring alergenog polena na teritoriji Republike Srbije počeo je 1. februara. Prvi poleni koji su zabilježeni su poleni lješnika, jove, tise i čempresa", rekla je za Mirjana Mitrović, rukovoditeljka grupe za monitoring alergenog polena u Agenciji za zaštitu životne sredine.

Kako je navela, sa lijepim vremenom i temperaturama iznad proseka za ovo doba godine kreću i poleni bresta, jasena, kao i četinara.

"U martu mjesecu očekujemo porast broja različitih vrsta polena. Ono što je u periodu emitovanja polena drveća za nastupajući period uvijek u fokusu je polen breze. Ti poleni imaju najjači alergeni potencijal od svih polena koji se u proljeće bilježe i samim tim i najveći broj ljudi ima i burne alergijske simptome", rekla je Mirjana Mitrović.

Род Благојевић

Svijet

Blagojević: Dodik uz Vašington u borbi protiv terorističkog režima u Teheranu

Ona naglašava da je važno da se utvrdi sa ljekarima alergolozima na koju vrstu polena je osoba alergična i počnu propisane terapije.

"Za osobe alergične na polen breze je savjet da već krenu 10-15 dana ranije sa terapijama dok ovaj polen ne dostigne visoke koncentracije", rekla je Mitrović.

"Savjet je da se izbjegava boravak u prirodi u prijepodnevnim časovima, kada je toplo i blago vjetrovito, i da se prate izvještaji na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine i na Aplikaciji Polen Srbija, jer je tako moguće uskladiti svoje kretanje u mjestima sa niskim vrijednostima polena, naročito za vikende i praznike", rekla je Mirjana Mitrović.

mjerenje polena

alergija

Polen

Komentari (0)
