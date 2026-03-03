Neko u BiH je za mjesec zaradio 615 hiljada KM, i to neto

Autor:ATV
Prema zvaničnim evidencijama Poreske uprave FBiH, najveća mjesečna neto plata u 2025. iznosila je 615.062,04 KM i isplaćena je u djelatnosti proizvodnje.
Druga najveća mjesečna neto plata u protekloj godini iznosila je 278.227 KM (djelatnost industrije), a treća 275.056,92 KM (djelatnost proizvodnje).
Slijede mjesečne neto plate od 226.800,97 KM (djelatnost industrije), 224.888,86 KM (djelatnost proizvodnje) te 199.145,14 KM (djelatnost trgovine).
Među 10 najvećih mjesečnih neto plata u 2025. su i 172.397,88 KM (djelatnost bankarstva), 164.922,20 KM (djelatnost industrije), 157.611,94 KM (djelatnost proizvodnje) i 157.100,86 KM (djelatnost proizvodnje).
S obzirom na to da su navedeni iznosi isplaćeni za samo jedan mjesec, pretpostavlja se da, osim redovne mjesečne plaćte, uključuju i prihode na osnovi bonusa ili drugih koristi koje je ta osoba ostvarila.
Na isplaćeni iznos obračunati su i uplaćeni porezi i doprinosi.
