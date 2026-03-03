Logo
U dijelu BiH počinje isplata penzija: Ovo su uvećani iznosi

ATV

03.03.2026

10:51

Foto: Matthias Zomer/Pexels

Penzije za mjesec februar u FBiH će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora u četvrtak, 5. marta.

Ranije je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na temelju zvaničnih podataka koje je objavio Federalni zavod za statistiku, donio Odluku o konačnom iznosu prvog ovogodišnjeg usklađivanja penzija.

Penzije se usklađuju za 11,26 % s primjenom od 1. januara ove godine. Odlukom o konačnom iznosu usklađivanja penzija zamjenjuje se ranije donesena Odluka o akontacijskom usklađivanju kojom su penzije uvećane za 11,2 %.

Razlika između iznosa penzije po akontacijskom i konačnom usklađivanju, biće isplaćena uz penziju za februar. Na navedenu Odluku saglasnost je Zaključkom dala Vlada FBiH.

"Odluka o konačnom usklađivanju penzija donesena je na temelju podatka o rastu prosječne bruto plate u 2025. godini (16,3 %) te porasta indeksa potrošačkih cijena (3,7 %) te primjenom formule iz članka 79. Zakona o MIO u omjeru 60:40 u korist povoljnijeg faktora dolazimo do iznosa 9,78 % prosječne plate i 1,48 % indeksa potrošačkih cijena što zbirno daje iznos od 11,26 % konačnog usklađivanja penzija za prvo polugodište 2026. godine", pojasnili su iz Zavoda.

Koji su iznosi

Na temelju navedenog za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026., najniža penzija umjesto 599,28 KM iznosi 666,76 KM, zagarantovana penzija umjesto 715,21 KM iznosi 795,74 KM, dok najviša penzija umjesto 2.996,40 KM iznosi 3.333,79 KM.

Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81. stava 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o MIO, za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026, a koju čini usklađeni iznos prosječne penzije iz decembra 2025. iznosi 724,36 KM (651,05 KM prosječna penzija iz 12/25 uvećana za 11,26 %).

Na temelju ovoga:

  • a) za manje od 20 godina penzijskog staža ne može biti niža od 60 %
  • (651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,6 = 434,62 KM)
  • b) za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 25 godina ne može biti niža od 65 %
  • (651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,65 = 470,83 KM)
  • c) za 25 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina ne može biti niža od 70 %
  • (651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,7 = 507,05, KM)
  • d) za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 35 godina ne može biti niža od 75 %
  • (651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,75 = 543,27 KM)
  • e) za 35 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina ne može biti niža od 85 %
  • (651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,85 = 615,71 KM)
  • f) za 40 godina penzijskog staža i više ne može biti niža od 95 %
  • (651,05 + 11,26 % = 724,36 x 0,95 = 688,14 KM)

Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. na temelju 40 ili više godina staža osiguranja, utvrđen je u iznosu od 842,44 KM.

Porodična i invalidska penzija

Porodična penzija iza osiguranika te invalidska penzija, za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. ne može biti niža od 90 % prosječne penzije iz decembra 2025. godine usklađene u godini ostvarivanja prava, iznosi 651,92 KM.

Iz Zavoda naglašavaju kako su prikazani samo najniži iznosi penzija, koji se osiguravaju korisnicima kojima penzija u obračunu, po stažu i platama ne prelazi iskazane iznose, jer se prema Zakonu o PIO visina penzije obračunava na temelju ostvarenog staža i visine plata i može iznositi znatno više u svakoj od navedenih kategorija.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima, izmjenama navedenih zakona utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

Penziju za februar primiće ukupno 465.965 korisnika, a potreban sredstva za isplatu iznose oko 348,5 miliona maraka.

