Stiže pogoršanje vremena u martu, evo kada se tačno očekuje

U našem regionu i narednih dana se nastavlja rano proljeće i trenutno nema najava za jače zahlađenje.

Pogoršanje vremena i narušavanje anticiklona moguće je tek oko polovine mjeseca, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

Narednih dana vrijeme bez bitne promjene, suvo i relativno toplo uz vedre i hladne noći.

Samo je u srijedu krajem dana i u četvrtak prije podne moguće manje narušavanje anticiklona, uz pojavu slabe kiše ponegd‌je.

Zatim ponovo slijedi period suvog i relativno toplog vremena. Od oko 7. marta maksimumi će biti u slabom, manjem padu i oko 13. marta bi se trebali spustiti u okvire prosjeka ili možda malo ispod njega. Međutim do oko polovine mjeseca nema najava za neko konkretnije pogoršanje.

"Tek od oko 15. marta stoji najava za moguću jaču ciklogenezu u našoj blizini, ali to bi vjerovatno bilo jedno uobičajeno, proljetno pogoršanje vremena, bez jačeg zahlađenja", navodi se u objavi.

Narednih dana se, svakako, nastavlja rano proljeće, slaba kiša je moguća u četvrtak.