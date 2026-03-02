Sve više mladih zainteresovano za pokretanje agrobiznisa

Slavica Gostimirović iz Ljeskove vode kod Doboja prijavila se za program „ Moj biznis na selu“. Njena porodica se bavi stočarstvom i proizvodnjom mlijeka što je bio glavni motiv za prijavu. Želja joj je da unaprijedi proizvodnju na porodičnoj farmi.

„ Plan je unaprijeđivanje postojećih objekata, da se objekti prošire, da se nabave muzilice malo savremenije, da bi bolje išao muzni sistem“, kaže Slavica Gostimirović, polaznik programa „Moj biznis na selu“.

Radan Mirnić iz Gornjih Borkovića kod Banjaluke zainteresovan je za drenjinu jer se kaže uvjerio u njenu ljekovitost . Zato je , priča, njegov biznis plan vezan za podizanje zasada drenjine na djedovini i preradu.

„ Poslije korone narod se osvijestio da treba da jede domaće, tako da sam ja imao jedan problem tako da sam se opredijelio za domaće , naše. Svaka čast uvozu, ali domaće je domaće“, rekao je Radan Mirnić,polaznik programa „Moj biznis na selu“.

Ove godine prijavilo se 513 mladih za program „ Moj biznis na selu“. To dokazuje , ističe resorna ministarka koliko su mladi zainteresovani za pokretanje sopstvenog agrobiznisa.

„ Tako da su naši mladi ljudi zainteresovani da žive i rade na selu. Mi ćemo im u tome pomoći kao i do sada. Prošle godine je 20 ljudi učestvovalo , do 10.000 maraka je dodijeljeno i utrošeno je 180. 000 KM“, rekla je Anđelka Kuzmić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Polaznici koji su nezaposleni i imaju od 18 do 40 godina, prolaze kroz obuku u kojoj uče kako da razrade poslovnu ideju i dostave biznis plan kako bi ušli u razmatranje za dodjelu bespovratnih sredstava do maksimalnih 10.000 maraka. Oni koji budu imali najbolji biznis plan svoj posao mogli bi da pokrenu već početkom jeseni.