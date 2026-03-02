Košarkaši BiH savladali Švajcarsku

Autor:ATV
Košarkaši BiH pobijedili su Švajcarsku u 4. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
Nakon prve četvrtine utakmice reprezentativci Bih poveli su rezultatom 21:14.
Na poluvremenu razlika je znatno porasla, BiH je vodila 50:34. U trećem dijelu utakmice rezultata je iznosio 74:52 u korist BiH.
Reprezentacija BiH ovom pobjedom je osigurala narednu fazu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
