Košarkaši BiH savladali Švajcarsku

Košarkaši BiH pobijedili su Švajcarsku u 4. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Nakon prve četvrtine utakmice reprezentativci Bih poveli su rezultatom 21:14.

Na poluvremenu razlika je znatno porasla, BiH je vodila 50:34. U trećem dijelu utakmice rezultata je iznosio 74:52 u korist BiH.

Reprezentacija BiH ovom pobjedom je osigurala narednu fazu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.