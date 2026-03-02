Logo
Large banner

Košarkaši BiH savladali Švajcarsku

Autor:

ATV

02.03.2026

20:58

Komentari:

0
Кошаркаши БиХ савладали Швајцарску
Foto: Pexels

Košarkaši BiH pobijedili su Švajcarsku u 4. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Nakon prve četvrtine utakmice reprezentativci Bih poveli su rezultatom 21:14.

Na poluvremenu razlika je znatno porasla, BiH je vodila 50:34. U trećem dijelu utakmice rezultata je iznosio 74:52 u korist BiH.

Србија Турска кошарка

Košarka

Srbija doživjela drugi uzastopni poraz od Turske

Reprezentacija BiH ovom pobjedom je osigurala narednu fazu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Košarka

BiH

Švajcarska

Svjetsko prvenstvo u košarci

BiH Švajcarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Србија - Турска

Košarka

Prvi poraz košarkaša Srbije u kvalifikacijama

3 d

0
Никола Јокић

Košarka

Jokić izvodio „nemoguće“ i srušio Boston

4 d

0
Кошаркаш Денвера Никола Јокић

Košarka

Alarm u Denveru: Nikola Jokić ponovo povrijeđen

6 d

0
Алимпијевић грми послије пораза у финалу Купа: "Ја ово више не могу да прихватим, не морам да радим!"

Košarka

Alimpijević grmi poslije poraza u finalu Kupa: "Ja ovo više ne mogu da prihvatim, ne moram da radim!"

1 sedm

0

Više iz rubrike

Србија доживјела други узастопни пораз од Турске

Košarka

Srbija doživjela drugi uzastopni poraz od Turske

1 h

0
Тринкијери од наредне сезоне тренер црно-бијелих!

Košarka

Trinkijeri od naredne sezone trener crno-bijelih!

1 h

0
Званично отказане утакмице Евролиге због рата

Košarka

Zvanično otkazane utakmice Evrolige zbog rata

6 h

0
Три играча Партизана заробљена у Дубаију

Košarka

Tri igrača Partizana zarobljena u Dubaiju

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

56

Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd

21

52

Iran zatvorio Hormuški moreuz: Zapaliće svaki brod koji pokuša proći

21

42

Dušan Alimpijević poslije novog poraza Srbije od Turske: "To je ludilo, glupost, presmiješno je..."

21

39

Erdogan poziva na primirje

21

27

Stručnjaci upozoravaju da će se olupina Titanika raspasti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner