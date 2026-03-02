Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd

Prvi let iz Dubaija za Beograd, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom Istoku, koji je bio najavljen za večeras, odložen.

Prvi let iz Dubaija za Beograd, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom Istoku, koji je bio najavljen za večeras u 23.20 sati po lokalnom vremenu odnosno 20.20 po srednjeevropskom je odložen, navodi se sajtu beogradskog aerodroma "Nikola Tesla".

Bilo je planirano da avion sleti u Beograd noćas u 3.40 časova.