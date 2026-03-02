Ambasador BiH iz UAE: Trenutno stabilno

Ambasador BiH u UAE Bojan Đokić kaže za ATV da je situacija u UAE u posljednja 24 sata mnogo bolja nego na početku sukoba između Irana i Izraela.

Ambasador BiH u UAE Bojan Đokić, rekao je za ATV da je trenutna situacija u UAE mnogo bolja.

"Iz medija pratimo informacije da se u Abu Dabiju ne čuju detonacije. Bio je jedan od pokušaja napada na sjever, emirat Ras el Hajma, koji je uspješno spriječen. Situacija je trenutno normalizovana, u komunikaciji smo sa našim građanima preko "Voc ap“ grupe. Nijedna država još nije realizovala evakuaciju, smatramo da još to nije potrebno“, istakao je Đokić.

Stanje stabilno

"Vazdušni prostor iznad UAE ostaje zatvoren, znači nije moguće napustiti zemlju. Jedini način je kopnenim putem, odnosno preko Saudijske Arabije ili preko Omana“, dodaje Đokić.

Problem državljanima BiH , onima koji nisu rezidenti UAE, je taj da je potrebna viza.

" U komunikaciji sa ambasadorom Saudijske Arabije dogovoreno je da će se ubrzati izdavanja turističkih viza. Neki građani mogu prihvatiti soluciju putovanja preko Rijada koji je udaljen nekih 10 sati. Neko može prihvatiti tu soluciju. Ostaje nam da sagledamo da li će situacija da deeskalira ili eskalira. U stalnom smo kontaktu sa Ministarstvom inostranih poslova UAE i pratimo kako će se stvari dalje odvijati“, izjavio je Đokić.