Svijet u haosu – bukti još jedan rat: Stotine mrtvih

02.03.2026

18:23

Свијет у хаосу – букти још један рат: Стотине мртвих
Foto: Tanjug/AP/M.A. Sheikh

Avganistan i Pakistan nastavili su danas razmjenu vatre na granici, petog dana krvavog sukoba koji je odnio stotine života, dok region potresaju američko-izraelski napadi na Iran i iranska odmazda.

Intenzitet nasilja se doduše smanjio, ali nema naznaka da su strane spremne na primirje. Direktni sukobi nekadašnjih saveznika, a danas neprijatelja koji dijele 2.600 kilometara granice, najgori su u posljednjih nekoliko godina.

Danas je gađana vazdušna baza u Bagramu, saopštilo je talibansko ministarstvo odbrane i dodalo da su avganistanske snage uništile pakistanski tenk na granici u pokrajini Paktika.

Portparol ministarstva izjavio je da su avganistanske snage ubile više od stotinu i zarobile 25 pakistanskih vojnika.

"Ne bojte se, to su vaši sinovi. Vjerujte im", rekao je portparol, misleći na talibanske borce.

Pakistanske snage bezbjednosti saopštile su da se nastavljaju njihovi vazdušni i kopneni udari i da su uništile skladišta municije u Hostu i Džalalabadu, kao i skladišta dronova u Džalalabadu.

Navele su da su do sada ubile 435 avganistanskih vojnika, uništile 188 i zauzele 31 neprijateljski položaj.

Pakistan

Indija

