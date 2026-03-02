Svijet u haosu – bukti još jedan rat: Stotine mrtvih

Izvor:
02.03.2026
18:23
Komentari:0
Avganistan i Pakistan nastavili su danas razmjenu vatre na granici, petog dana krvavog sukoba koji je odnio stotine života, dok region potresaju američko-izraelski napadi na Iran i iranska odmazda.
Intenzitet nasilja se doduše smanjio, ali nema naznaka da su strane spremne na primirje. Direktni sukobi nekadašnjih saveznika, a danas neprijatelja koji dijele 2.600 kilometara granice, najgori su u posljednjih nekoliko godina.
Danas je gađana vazdušna baza u Bagramu, saopštilo je talibansko ministarstvo odbrane i dodalo da su avganistanske snage uništile pakistanski tenk na granici u pokrajini Paktika.
Portparol ministarstva izjavio je da su avganistanske snage ubile više od stotinu i zarobile 25 pakistanskih vojnika.
In the shadow of the war in Iran, Pakistan has also significantly ramped up its offensive against Afghanistan are now pushing across the border.— Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026
This video shows Pakistani forces firing MLRS systems at the Afghan Taliban tonight
🇵🇰🇦🇫 pic.twitter.com/Xce7hFpRGY
"Ne bojte se, to su vaši sinovi. Vjerujte im", rekao je portparol, misleći na talibanske borce.
Pakistanske snage bezbjednosti saopštile su da se nastavljaju njihovi vazdušni i kopneni udari i da su uništile skladišta municije u Hostu i Džalalabadu, kao i skladišta dronova u Džalalabadu.
Navele su da su do sada ubile 435 avganistanskih vojnika, uništile 188 i zauzele 31 neprijateljski položaj.
