Svijet u haosu – bukti još jedan rat: Stotine mrtvih

Avganistan i Pakistan nastavili su danas razmjenu vatre na granici, petog dana krvavog sukoba koji je odnio stotine života, dok region potresaju američko-izraelski napadi na Iran i iranska odmazda.

Intenzitet nasilja se doduše smanjio, ali nema naznaka da su strane spremne na primirje. Direktni sukobi nekadašnjih saveznika, a danas neprijatelja koji dijele 2.600 kilometara granice, najgori su u posljednjih nekoliko godina.

Danas je gađana vazdušna baza u Bagramu, saopštilo je talibansko ministarstvo odbrane i dodalo da su avganistanske snage uništile pakistanski tenk na granici u pokrajini Paktika.

Portparol ministarstva izjavio je da su avganistanske snage ubile više od stotinu i zarobile 25 pakistanskih vojnika.

In the shadow of the war in Iran, Pakistan has also significantly ramped up its offensive against Afghanistan are now pushing across the border.



This video shows Pakistani forces firing MLRS systems at the Afghan Taliban tonight



🇵🇰🇦🇫 pic.twitter.com/Xce7hFpRGY — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

"Ne bojte se, to su vaši sinovi. Vjerujte im", rekao je portparol, misleći na talibanske borce.

Pakistanske snage bezbjednosti saopštile su da se nastavljaju njihovi vazdušni i kopneni udari i da su uništile skladišta municije u Hostu i Džalalabadu, kao i skladišta dronova u Džalalabadu.

Navele su da su do sada ubile 435 avganistanskih vojnika, uništile 188 i zauzele 31 neprijateljski položaj.