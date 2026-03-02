Logo
Tramp: Uskoro "veliki" talas napada na Iran

Izvor:

Sputnjik

02.03.2026

17:41

Komentari:

2
Трамп: Ускоро "велики" талас напада на Иран
Foto: Tanjug/AP/Jose Luis Magana

Veliki talas u ratu sa Iranom tek treba da dođe - rekao je danas američki predsjednik Donald Tramp.

On je u intervjuu za Si-En-En ocenio da američke operacije u napadima na Iran idu veoma dobro, ističući da Sjedinjene Američke Države imaju najveću vojsku na svijetu.

- Ubijamo ih do besvijesti. Mislim da ide veoma dobro. Veoma je moćno. Imamo najveću vojsku na svijetu i koristimo je - rekao je Tramp.

Dodao je da ne želi da rat sa Iranom traje predugo.

- Oduvijek sam mislio da će rat trajati četiri nedjelje. Mi idemo malo ispred roka - smatra američki predsjednik.

Na pitanje da li SAD planiraju još nešto osim vojnog napada kako bi doveli do svrgavanja režima u Iranu, Tramp je odgovorio potvrdno.

- Zaista pomažemo iranskom narodu. Ali trenutno želimo da svi oni ostanu tamo. Napolju nije bezbjedno, a tek će postati manje bezbjedno. Nismo čak ni počeli snažno da ih udaramo. Veliki talas uskoro dolazi - rekao je Tramp.

On je rekao da su iranski uzvratni udari na američke baze u okolne arapske zemlje iznenadile SAD.

- Iznenađeni smo. Tim zemljama smo rekli da sve možemo da riješimo, a one sada žele da se bore, i bore se agresivno. Trebalo je da veoma malo budu uključeni, a sada insistiraju da budu veoma uključeni - rekao je on.

Lidere arapskih zemalja, odnosno Bahreina, Jordana, Kuvajta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, ocijenio je kao žilave i pametne.

Tramp je istakao da je iranska nuklearna pretnja već neko vrijeme glavni problem u regionu.

- Morate da razumijete, oni su godinama živjeli pod tim mračnim oblakom. Zato nikada nije bilo mira - rekao je Tramp.

Na pitanje ko bi trebalo da preuzme lidersku poziciju u Iranu, Tramp je rekao da ne zna ko bi to trebalo da bude, ističući da je u američkim napadima ubijeno 49 ljudi sa najviših liderskih pozicija.

- Postali su malo arogantni, sastajali su se na jednom mjestu. Mislili su da ih ne možemo otkriti, to nas je šokiralo - rekao je Tramp, uz ocjenu da Iranci sada "ni ne znaju ko ih vodi".

Govoreći o pregovorima sa Iranom koji su prekinuti američkim napadima na tu zemlju Tramp je rekao da dogovor nije postignut.

- Nismo mogli da se dogovorimo sa tim ljudima. Svaka naša nova ponuda dočekana je povlačenjem njihove. Nisu htjeli da pristanu da prekinu obogaćivanje uranijuma. Ovo je način da se postupa sa Iranom", ocenio je američki predsjednik.

Prema njegovim riječima, najnoviji udari na Iran predstavljaju dio dugoročne kampanje za eliminaciju prijetnji iz Irana.

- Prošli put uništili smo iranskog generala Kasema Sulejmanija. Bio je nevjerovatno nasilan, svirep general. Bio je to veliki potez. Da se to nije dogodilo, možda danas ne bismo imali Izrael. Izrael možda ne bi postojao - ocijenio je Tramp.

Donald Tramp

