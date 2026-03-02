Logo
Large banner

Zoran Milanović povlači hrvatske vojnike sa Bliskog istoka

Autor:

ATV

02.03.2026

17:18

Komentari:

0
Зоран Милановић повлачи хрватске војнике са Блиског истока

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović donio je odluku da povuče hrvatske vojnike sa Bliskog istoka.

Milanović navodi da ratna dejstva umnogome utiču negativno na evropljane, te tako i na hrvatske građane, ističući da poziva svoje državljane da se vrate u domovinu.

Milanović ističe da povlači hrvatske vojnike koji su u vojnim misijama na Bliskom istoku.

"Opasna je svaka jednostrana primjena vojne sile kojom se krši međunarodno pravo i poredak jer to ugrožava mir i globalnu sigurnost ne samo danas, nego i u budućnosti. Vojna intervencija bez mandata Ujedinjenih naroda, a kakvoj danas svjedočimo u Iranu, neće pridonijeti rješavanju krize, već izaziva dodatnu eskalaciju sukoba i dugoročnu nestabilnost. Posebno osuđujem vojne napade na civile, s bilo koje strane dolazili", poručio je Zoran Milanović na svom FB profilu.

Zabrinut zbog eskalacije sukoba u Iranu i moguće migracije ondašnje populacije dodaje:

Зоран Милановић

Region

U Splitu uvredljivi grafiti na račun Zorana Milanovića

"Evidentna namjera vojne intervencije, a to je promjena vlasti u Iranu, može imati teške i dugoročne posljedice i za građane Evrope, što znači i za građane Hrvatske. Iskustvo ranijih intervencija te vrste u regiji Bliskog istoka i Mediterana pokazalo je kako je posljedice trpjela i još trpi upravo Evropa. S razlogom stoga trebamo biti zabrinuti zbog opasnosti od ekonomske štete u vidu poskupljenja nafte i naftnih derivata, zbog opasnosti novog vala migracije izbjeglica prema evropskim zemljama kao i zbog opasnosti terorističkih prijetnji i ugrožavanja mira i sigurnosti građana Evrope. Hrvatska u svakom daljnjem potezu mora voditi računa prvenstveno o svojim građanima i njihovim interesima i sigurnosti, posebice što je riječ o sukobu koji nije izazvala i od kojeg može imati samo štete."

Što se tiče djelovanja vojnih lica iz Hrvatske na području Bliskog istoka, predsjednik Milanović poručuje:

662ce54f1da6b zoran milanovic

Region

Milanović kritikovao ciničnu evropsku birokratiju

"Vodeći brigu o sigurnosti hrvatskih vojnika koji se nalaze u misijama u zemljama Bliskog istoka, donio sam odluku o povlačenju sedmorice hrvatskih vojnika iz Iraka i jednog vojnika iz Libanona te sam zapovjedio načelniku Glavnog stožera OSRH da odmah pokrene aktivnosti povlačenja hrvatskih vojnika. Pozivam Vladu RH da u okviru svoje nadležnosti poduzme sve potrebne mjere radi zaštite i povratka hrvatskih građana koji su se zatekli na području vojnih aktivnosti."

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zoran Milanović

Izrael Iran

Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра

Region

Ažurirala aplikaciju banke, pa ostala bez 3.500 evra

2 d

0
Јелен напао возача

Region

Nesvakidašnji incident: Jelen napao vozača skutera usred grada

3 d

0
Школа, учионица

Region

Direktor škole optužen da je lažirao radne sate

3 d

0
Ријека Сава у Каоцима код Српца

Gradovi i opštine

Pokreće se inicijativa: Niče novi most između Srpske i Hrvatske?

4 d

1

Više iz rubrike

Lisice zatvor pritvor

Region

Acu Đukanoviću određen pritvor

7 h

0
Ацо Ђукановић

Region

Aco Đukanović pred sudijom za istragu

7 h

0
Ацо Ђукановић

Region

Sutra odluka o pritvoru Aca Đukanovića

22 h

0
Након једне СМС поруке жена остала без 3.500 евра: Ово никада немојте да радите

Region

Nakon jedne SMS poruke žena ostala bez 3.500 evra: Ovo nikada nemojte da radite

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i tijelima ugroženih delfina

19

28

Jak zemljotres pogodio Tajvan

19

27

Na sjednici GrO o smjeni predsjednika Željka Raljića?

19

19

Škotska legalizuje vodenu kremaciju

19

11

Koji ste grad po horoskopskom znaku?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner