Zoran Milanović povlači hrvatske vojnike sa Bliskog istoka

Milanović navodi da ratna dejstva umnogome utiču negativno na evropljane, te tako i na hrvatske građane, ističući da poziva svoje državljane da se vrate u domovinu.

Milanović ističe da povlači hrvatske vojnike koji su u vojnim misijama na Bliskom istoku.

"Opasna je svaka jednostrana primjena vojne sile kojom se krši međunarodno pravo i poredak jer to ugrožava mir i globalnu sigurnost ne samo danas, nego i u budućnosti. Vojna intervencija bez mandata Ujedinjenih naroda, a kakvoj danas svjedočimo u Iranu, neće pridonijeti rješavanju krize, već izaziva dodatnu eskalaciju sukoba i dugoročnu nestabilnost. Posebno osuđujem vojne napade na civile, s bilo koje strane dolazili", poručio je Zoran Milanović na svom FB profilu.

Zabrinut zbog eskalacije sukoba u Iranu i moguće migracije ondašnje populacije dodaje:

Region U Splitu uvredljivi grafiti na račun Zorana Milanovića

"Evidentna namjera vojne intervencije, a to je promjena vlasti u Iranu, može imati teške i dugoročne posljedice i za građane Evrope, što znači i za građane Hrvatske. Iskustvo ranijih intervencija te vrste u regiji Bliskog istoka i Mediterana pokazalo je kako je posljedice trpjela i još trpi upravo Evropa. S razlogom stoga trebamo biti zabrinuti zbog opasnosti od ekonomske štete u vidu poskupljenja nafte i naftnih derivata, zbog opasnosti novog vala migracije izbjeglica prema evropskim zemljama kao i zbog opasnosti terorističkih prijetnji i ugrožavanja mira i sigurnosti građana Evrope. Hrvatska u svakom daljnjem potezu mora voditi računa prvenstveno o svojim građanima i njihovim interesima i sigurnosti, posebice što je riječ o sukobu koji nije izazvala i od kojeg može imati samo štete."

Što se tiče djelovanja vojnih lica iz Hrvatske na području Bliskog istoka, predsjednik Milanović poručuje:

Region Milanović kritikovao ciničnu evropsku birokratiju

"Vodeći brigu o sigurnosti hrvatskih vojnika koji se nalaze u misijama u zemljama Bliskog istoka, donio sam odluku o povlačenju sedmorice hrvatskih vojnika iz Iraka i jednog vojnika iz Libanona te sam zapovjedio načelniku Glavnog stožera OSRH da odmah pokrene aktivnosti povlačenja hrvatskih vojnika. Pozivam Vladu RH da u okviru svoje nadležnosti poduzme sve potrebne mjere radi zaštite i povratka hrvatskih građana koji su se zatekli na području vojnih aktivnosti."