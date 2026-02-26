Logo
Direktor škole optužen da je lažirao radne sate

Večernji.hr

26.02.2026

21:00

Muškarac (48), direktor jedne osnovne škole u Međimurju, optužen je za zloupotrebu položaja i ovlašćenja.

Optužnicu je podiglo Opštinsko državno tužilaštvo (ODO) Čakovec, na osnovu istrage koju je prošle godine u avgustu pokrenulo Županijsko državno tužilaštvo (ŽDO) Varaždin.

Po završetku istrage, predmet je proslijeđen ODO-u Čakovec, koji je nadležno tužilaštvo za dalji postupak.

zemljotres potres

Svijet

Jak zemljotres pogodio Rumuniju

Optuženi je, prema tvrdnjama tužilaštva, od februara 2022. do maja 2025. godine, kao direktor osnovne škole u Međimurskoj županiji, u računarskom programu izostavio ispravke radnih sati koje nije odradio zbog odsustva s posla.

Umjesto da te sate izmijeni, na kraju svakog mjeseca je prikazivao kao da su ti sati stvarno odrađeni i sve to ovjeravao svojim potpisom.

Na taj način je neistinitim prikazivanjem da je odradio ukupno 402 radna sata, ostvario bruto iznos od 7.671 evra, čime je oštetio proračun, prenosi Večernji.

Hrvatska

lažiranje

radno vrijeme

