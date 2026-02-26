Direktor škole optužen da je lažirao radne sate

Muškarac (48), direktor jedne osnovne škole u Međimurju, optužen je za zloupotrebu položaja i ovlašćenja.

Optužnicu je podiglo Opštinsko državno tužilaštvo (ODO) Čakovec, na osnovu istrage koju je prošle godine u avgustu pokrenulo Županijsko državno tužilaštvo (ŽDO) Varaždin.

Po završetku istrage, predmet je proslijeđen ODO-u Čakovec, koji je nadležno tužilaštvo za dalji postupak.

Optuženi je, prema tvrdnjama tužilaštva, od februara 2022. do maja 2025. godine, kao direktor osnovne škole u Međimurskoj županiji, u računarskom programu izostavio ispravke radnih sati koje nije odradio zbog odsustva s posla.

Umjesto da te sate izmijeni, na kraju svakog mjeseca je prikazivao kao da su ti sati stvarno odrađeni i sve to ovjeravao svojim potpisom.

Na taj način je neistinitim prikazivanjem da je odradio ukupno 402 radna sata, ostvario bruto iznos od 7.671 evra, čime je oštetio proračun, prenosi Večernji.