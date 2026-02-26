Jak zemljotres pogodio Rumuniju

Zemljotres jačine 4,5 stepeni pogodio je Rumuniju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Zemljotres se dogodio nešto poslije 19.20 časova po lokalnom vremenu, na dubini od oko 107 kilometara, navedeno je na sajtu EMSC-a.

Zemljotres se dogodio na oko kilometar istočno od mjesta Paltin, odnosno oko 200 kilometara sjeverno od Bukurešta.

Zasad nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.