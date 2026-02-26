Jak zemljotres pogodio Rumuniju

26.02.2026
20:45
Komentari:0
Zemljotres jačine 4,5 stepeni pogodio je Rumuniju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Zemljotres se dogodio nešto poslije 19.20 časova po lokalnom vremenu, na dubini od oko 107 kilometara, navedeno je na sajtu EMSC-a.
Zemljotres se dogodio na oko kilometar istočno od mjesta Paltin, odnosno oko 200 kilometara sjeverno od Bukurešta.
Zasad nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
