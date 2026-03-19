Angelina Topić i Ivana Španović glavne uzdanice na Svjetskom prvenstvu

Prva će se za medalju boriti evropska vicešampionka u dvorani i na otvorenom u skoku uvis, kao i osvajačica svjetske bronze prošle godine u Tokiju. Ona je prije samo tri sedmice prvi put u karijeri preskočila dva metra. Angelina Topić je tim rezultatom za dva centimetra popravila državni rekord i trenutno je druga na svjetskoj rang-listi ove zime, iza svjetske rekorderke Jaroslave Mahučih, sa kojom je u Tokiju podijelila bronzanu medalju.

Prošle godine na Svjetskom prvenstvu u Kini zauzela je četvrto mjesto – imala je istu visinu kao trećeplasirana Ukrajinka, ali i jedno rušenje više. Zlato i srebro tada su pripali Australijankama Nikoli Olislagers i Elinor Paterson. Upravo ta grupa atletičarki boriće se za medalje i u Torunu, uz domaću predstavnicu Mariju Žodzik, koja je u dobroj formi ove zime i koja je u Tokiju iznenadila osvajanjem svjetskog srebra.

Dvadesetogodišnja Topić četvrti put uzastopno učestvuje na Svjetskom dvoranskom prvenstvu i cilj joj je prva medalja, nakon petog mjesta 2024. u Glazgovu i četvrtog prošle godine u Nanđingu. Finale je u petak, 20. marta od 11.35 časova, uz prenos na Prvom programu.

Medalji se nada i najtrofejnija srpska atletičarka svih vremena Ivana Španović, ali ovoga puta u novoj disciplini – troskoku. Prije skoro dva mjeseca postavila je nacionalni rekord u dvorani sa rezultatom 14,41 metar, što je šesti rezultat ove zime u svijetu.

Ostali sportovi Ivana Španović mijenja disciplinu

Španovićeva je osvojila ukupno 15 medalja na najvećim takmičenjima, od čega čak četiri uzastopno na Svjetskim dvoranskim prvenstvima. Posebno se pamte zlato u Birmingemu 2018. godine i odbrana titule 2022. pred više od 12.000 navijača u Beogradskoj areni, kada je skočila 7,06 metara u dalj. Prvu medalju na dvoranskim šampionatima osvojila je prije 12 godina u poljskom Sopotu.

Sada će u Torunu pokušati da uveća kolekciju medaljom u troskoku, gdje će joj glavne rivalke biti svjetska rekorderka i trostruka svjetska dvoranska šampionka, Venecuelanka Julimar Rohas, koja je upravo u Beogradu prije četiri godine skočila fantastičnih 15,74 metra, kao i Kubanka Lejanis Peres Ernandes i Tea Lafond iz Dominike. Finale troskoka je u subotu od 19.35 časova, uz prenos na Drugom programu.

Milici Gardašević je svjetska bronza izmakla za samo četiri centimetra na šampionatu u Glazgovu 2024. godine, kada je zauzela šesto mjesto, dok je prošle godine u Kini bila 13. Ove sezone najbolji rezultat joj je 6,66 metara, pa će morati da skoči bar deset centimetara više kako bi konkurisala za medalju u finalu, koje je na programu u nedjelju od 10.20 časova, uz prenos na Drugom programu.

Istog dana održava se i finale u bacanju kugle, ali u njemu neće nastupiti Armin Sinančević, koji je zbog bolesti otkazao nastup u Torunu.

Srbiju će predstavljati još petoro atletičara u trkačkim disciplinama, sa ciljem da ostvare najbolje rezultate ove zime i izbore plasman u polufinale. To su Strahinja Jovančević i Aleksa Kijanović na 60 metara, Boško Kijanović na 400 metara, kao i debitanti – devetnaestogodišnji Aldin Ćatović na 1.500 metara i dvadesetjednogodišnji Bojan Novaković na 60 metara s preponama.

Gledaoci će moći da prate čak 16 časova direktnog prenosa na programima RTS-a od petka, 20. marta, do nedjelje, 22. marta. Prepodnevni prenosi počinju oko 10.15 časova, osim u subotu kada startuju u 11.55, dok večernji program uglavnom počinje oko 18.10. Komentatori su Radoslav Simić i Vladimir Mijaljević.