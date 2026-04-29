Profit Poršea pao za skoro 25 odsto

Njemački proizvođač sportskih i luksuznih automobila “Porše” saopštio je da je u prvom kvartalu zabilježio pad profita na 391 milion evra, odnosno za 24,6 odsto na godišnjem nivou.

U istom periodu prošle godine, grupa sa sjedištem u Štutgartu prijavila je profit od 518 miliona evra, podsjeća agencija DPA.

Od januara do marta prihodi su umanjeni za 5,2 odsto na 8,4 milijarde evra.

Glavni izvršni direktor Mihael Lajters izjavio je da će 2026. biti godina strateškog “preusmjeravanja” za kompaniju s ciljem da “Porše” bude “vitkiji i brži”.

Prodaja vozila nastavila je da pada na početku godine. “Porše” je isporučio 60.991 automobil širom svijeta u prvom kvartalu, što je za 15 odsto manje nego godinu dana ranije, prenosi Srna.

“Porše”, podružnica “Folksvagen grupe”, naveo je nekoliko faktora, uključujući postepeno ukidanje verzija sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem modela “kajman” i “bokster”, kao i ukidanje poreskih olakšica za električna i hibridna vozila u SAD.