Profit Poršea pao za skoro 25 odsto

29.04.2026 22:39

Foto: Printscreen/Youtube

Njemački proizvođač sportskih i luksuznih automobila “Porše” saopštio je da je u prvom kvartalu zabilježio pad profita na 391 milion evra, odnosno za 24,6 odsto na godišnjem nivou.

U istom periodu prošle godine, grupa sa sjedištem u Štutgartu prijavila je profit od 518 miliona evra, podsjeća agencija DPA.

Od januara do marta prihodi su umanjeni za 5,2 odsto na 8,4 milijarde evra.

Glavni izvršni direktor Mihael Lajters izjavio je da će 2026. biti godina strateškog “preusmjeravanja” za kompaniju s ciljem da “Porše” bude “vitkiji i brži”.

Prodaja vozila nastavila je da pada na početku godine. “Porše” je isporučio 60.991 automobil širom svijeta u prvom kvartalu, što je za 15 odsto manje nego godinu dana ranije, prenosi Srna.

“Porše”, podružnica “Folksvagen grupe”, naveo je nekoliko faktora, uključujući postepeno ukidanje verzija sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem modela “kajman” i “bokster”, kao i ukidanje poreskih olakšica za električna i hibridna vozila u SAD.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Njemački poslanik "zakukao": Trampova administracija drugačije promišlja o BiH od Brisela i Berlina

Koliko mogu da traju čvarci

Nema masovnog odlaska iz SAJ-a: MUP Srbije demantuje navode

Tramp najavio objavu podataka o NLO-ima: "Biće prilično zanimljivo"

"Sijevaju varnice": U HE na Drini ljuti na ERS zbog cijena struje

Novi ozbiljan skok cijene nafte

Lidl priprema veliko širenje svojih jeftinih paketa za telefone: Stiže li i u BiH?

Ko ovo može da kupi: Cijene novih stanova u Banjaluci oko 8.000 KM po kvadratu

