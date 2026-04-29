Logo
Large banner

Tramp najavio objavu podataka o NLO-ima: "Biće prilično zanimljivo"

Autor:

ATV
29.04.2026 22:13

Komentari:

0
Трамп најавио објаву података о НЛО-има: "Биће прилично занимљиво"
Foto: Tanjug / AP / Matt Rourke

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će njegova administracija uskoro objaviti što je moguće više informacija o NLO-ima, prenosi Rojters.

Tokom dana u Ovalnom kabinetu Bijele kuće sastao se s astronautima misije Artemis II: komandantom NASA-e Ridom Vajzmanom, pilotom Viktorom Gloverom, specijalistom misije Kristinom Koh i predstavnikom Kanadske svemirske agencije Džeremijem Hansenom.

Američki predsjednik nije precizirao tačan datum niti obim objave, ali je naglasio da će dio materijala biti "prilično zanimljiv", piše Njuzvik.

Novi detalji o snimci "GoFast"

Najava dolazi u trenutku novih saznanja o jednom od najpoznatijih NLO slučajeva, poznatom kao "GoFast". Snimak potiče iz 2015. godine, kada su piloti američke mornarice iznad Atlantika zabilježili neobično brz objekt.

Istraživač NLO-a Grant Lavak, pozivajući se na Zakon o slobodi informacija, dobio je uvid u interne mejlove NASA-e iz 2023. godine. Dokumenti pokazuju da panel zadužen za istraživanje neidentifikovanih anomalnih pojava (UAP) nikada nije razgovarao s pilotima koji su svjedočili događaj.

Analiza bez ključnih podataka

U internoj komunikaciji prije objave zvaničnog izvještaja, član panela i direktor Centra za svemirsku fiziku Univerziteta u Bostonu Džoš Semeter potvrdio je propuste u istrazi.

- Ne, naš panel nije razgovarao s pilotima. Analiza se temelji isključivo na informacijama iz javno objavljenog videa - napisao je.

Takođe je navedeno da u analizi nisu korišteni sirovi podaci sa senzora aviona, koji su ključni za ovakve slučajeve, već se agencija oslonila isključivo na javno dostupni snimak.

Prema modelu izračuna NASA-e, na koji se poziva Dejli mejl, objekt se nije kretao nemogućim brzinama, ali njegova priroda i dalje nije razjašnjena.

- Iz podataka ne možemo utvrditi da li je ovaj objekt metalna kugla ili ima bilo kakve letne površine - navodi se u Semeterovom mejlu.

Otkrića iz internih dokumenata o slučaju "GoFast" mogla bi dodatno pojačati sumnje u zvanične istrage neobjašnjivih pojava na nebu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svemir

Donald Tramp

NLO

Tramp NLO

Bijela kuća

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хороскоп

Zanimljivosti

Stiže iznenadna sreća za ova tri znaka u maju: Sve će im ići od ruke

10 h

0
Карта хороскопа на којој су приказани сви знакови.

Zanimljivosti

Tri znaka izlaze iz mračnog perioda: Više neće biti sami

13 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop: Šta nam zvijezde danas poručuju?

14 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Kraj aprila donosi sreću za četiri horoskopska znaka

23 h

0

  • Najnovije

22

15

Nema masovnog odlaska iz SAJ-a: MUP Srbije demantuje navode

22

13

Tramp najavio objavu podataka o NLO-ima: "Biće prilično zanimljivo"

22

00

Rukometašice Borca izborile plasman na finalni turnir Kupa BiH

21

58

Argentinski golman dobio ozbiljnu suspenziju

21

51

Krvava porodična drama u Vrčinu: Djed (79) kuhinjskim nožem izbo unuka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner