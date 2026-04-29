Tramp najavio objavu podataka o NLO-ima: "Biće prilično zanimljivo"

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će njegova administracija uskoro objaviti što je moguće više informacija o NLO-ima, prenosi Rojters.
Tokom dana u Ovalnom kabinetu Bijele kuće sastao se s astronautima misije Artemis II: komandantom NASA-e Ridom Vajzmanom, pilotom Viktorom Gloverom, specijalistom misije Kristinom Koh i predstavnikom Kanadske svemirske agencije Džeremijem Hansenom.
Američki predsjednik nije precizirao tačan datum niti obim objave, ali je naglasio da će dio materijala biti "prilično zanimljiv", piše Njuzvik.
Najava dolazi u trenutku novih saznanja o jednom od najpoznatijih NLO slučajeva, poznatom kao "GoFast". Snimak potiče iz 2015. godine, kada su piloti američke mornarice iznad Atlantika zabilježili neobično brz objekt.
Istraživač NLO-a Grant Lavak, pozivajući se na Zakon o slobodi informacija, dobio je uvid u interne mejlove NASA-e iz 2023. godine. Dokumenti pokazuju da panel zadužen za istraživanje neidentifikovanih anomalnih pojava (UAP) nikada nije razgovarao s pilotima koji su svjedočili događaj.
U internoj komunikaciji prije objave zvaničnog izvještaja, član panela i direktor Centra za svemirsku fiziku Univerziteta u Bostonu Džoš Semeter potvrdio je propuste u istrazi.
- Ne, naš panel nije razgovarao s pilotima. Analiza se temelji isključivo na informacijama iz javno objavljenog videa - napisao je.
Takođe je navedeno da u analizi nisu korišteni sirovi podaci sa senzora aviona, koji su ključni za ovakve slučajeve, već se agencija oslonila isključivo na javno dostupni snimak.
Prema modelu izračuna NASA-e, na koji se poziva Dejli mejl, objekt se nije kretao nemogućim brzinama, ali njegova priroda i dalje nije razjašnjena.
- Iz podataka ne možemo utvrditi da li je ovaj objekt metalna kugla ili ima bilo kakve letne površine - navodi se u Semeterovom mejlu.
Otkrića iz internih dokumenata o slučaju "GoFast" mogla bi dodatno pojačati sumnje u zvanične istrage neobjašnjivih pojava na nebu.
