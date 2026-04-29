Stiže iznenadna sreća za ova tri znaka u maju: Sve će im ići od ruke

29.04.2026 12:22

Хороскоп
Foto: pexels/Pavel Danilyuk

Sreća stiže iznenada za tri znaka horoskopa, i to baš kada su pomislili da se ništa neće pokrenuti. Od 3. maja nebo se postavlja u rijetko povoljan ugao, a tri sazvežđa dobijaju snažan priliv energije. Period obilja i radosti otvara vrata na više frontova, od posla pa do emocija.

Zašto baš 3. maj donosi preokret

Venera mijenja položaj i šalje topao signal ka zemljanim i vodenim znacima. Mjesec u rastućoj fazi pojačava sve što započnete prvih dana. Tu nema magije, samo dobar tajming. Ko umije da prepozna trenutak, taj iskoristi otvoren prozor prilike bez previše kalkulacije.

Vodolija ulazi u period obilja i radosti

Vodolije konačno skidaju teret koji su nosile od februara. Stiže poziv koji ste odavno čekali, a pominje se i stara ideja koju ste sklonili u fioku. Neko iz prošlosti vraća uslugu, i to ne malu.

Na poslu se otvara prostor za bočni potez, ne za frontalni napad. Ako vodite pregovore oko ugovora, prvi dani maja su zlatni. Emocije idu u plus, posebno ako ste u dužoj vezi koja je djelovala mlako.

Djevica: talas pozitivnih promjena poslije dugog zatišja

Djevicama se čisti finansijska slika. Stiže uplata koja kasni, a uz nju i predlog za dodatni angažman koji nećete dugo razmišljati da prihvatite. Iznenadna sreća za znake ovog tipa rijetko dolazi u jednoj rati, već u više malih.

Porodični odnosi se zatežu samo prividno. Razgovor koji izbjegavate desiće se sam od sebe, brže nego što očekujete. Poslije 10. maja stiže i zdravstveni vetar, energija raste, san se popravlja.

Šta tačno znači da sreća stiže iznenada

To znači spoj povoljnog astrološkog tranzita i konkretnih okolnosti koje su se gradile mjesecima. Nije lutrija, već naplata strpljenja kroz priliv novca, ponudu ili emotivni pomak koji mijenja svakodnevicu.

Ribe plivaju u majskom periodu blagostanja

Ribama se otvara umjetnička i kreativna strana. Ako se bavite nečim što traži maštu, narednih nedjelja stiže vidljivost koja vodi do konkretne ponude. Putovanje koje ste odlagali postaje realnije.

U ljubavi, samci upoznaju nekoga preko zajedničkog poznanika. Nije ljubav na prvi pogled, već polako tinjanje koje se razgori do kraja mjeseca. Parovi rješavaju staru nesuglasicu i vraćaju toplinu u kuću.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

