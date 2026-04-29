Međunarodni lanac prostitucije: Dajani Nikolić godina dana zatvora

Dajana Nikolić osuđena je pred Sudom BiH na godinu dana zatvora jer je bila član grupe koja je organizovala međunarodni lanac prostitucije, tako što su vrbovali djevojke iz BiH i Hrvatske za pružanje seksualnih usluga u Njemačkoj i Austriji.

Presuda je izrečena nakon što je Nikolićeva s Tužilaštvom BiH sklopila sporazum o priznanju krivice.

”Optužena je oglašena krivom jer je u od januara 2015. do novembra 2016. godine postala član grupe koju je organizovao Aldin Kahriman radi sticanja protivpravne koristi izvršenjem krivičnog djela međunarodno navođenje na prostituciju. Članovi grupe su bili Nikolićeva, tada maloljetna J.K, V.S i M.N.”, navode u Sudu BiH.

Seksualne usluge oglašavali na internetu

Grupa je djelovala u BiH, Hrvatskoj, Njemačkoj i Austriji. Članovi grupe navodili su i podsticali njima poznate djevojke na pružanje seksualnih usluga za novac.

”Koristeći njihovo teško materijalno i socijalno stanje Kahriman je organizovao njihov odlazak u Njemačku ili Austriju, doček i smještaj u hotele, kao i klijente, te prevoz u više gradova, dok su Dajana Nikolić i tada maloljetna J.K., bili zaduženi za kreiranje i vođenje profila tih djevojaka na internet-stranici za oglašavanje seksualnih usluga, komunikaciju s potencijalnim klijentima, dogovaranje termina, vrste, trajanja i cijene seksualnih usluga, kao vođenja evidencije o tome koliko je koja djevojaka imala klijenata te koja je ostvarena zarada”, navode u Sudu BiH.

Zaradili više od 87.000 KM

Dodaju da su dio zarade djevojke predavale Kahrimanu ili Vestern Junionon slali na njegovo ili imena drugih osoba, po njegovom nalogu.

”Na taj način Kahriman je ostvario imovinsku korist u iznosu od 87.353,24 KM, a Nikolićeva i ostali članovi grupe ostvarili imovinsku korist u neutvrđenom iznosu”, navodi se u presudi.