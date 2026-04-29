Logo
Large banner

Određen pritvor majci osumnjičenoj da je trudnu kćerku bacila sa balkona

Autor:

ATV
29.04.2026 10:56

Komentari:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor majci osumnjičenoj da je bacila svoju trudnu kćerku sa balkona u Velikoj Kladuši.

Majka se sumnjiči za ubistvo i pokušaj ubistva. Ona je, prema pisanju Avaza, navodno s balkona bacila svoju kćerku, koja je bila u poodmakloj fazi trudnoće. Tom prilikom je stradalo njeno nerođeno dijete.

Pritvor majci odredio je sud u Bihaću na prijedlog Kantonalnog tužilaštva.

Takođe, prema informacijama izvora bliskog istrazi, žrtvu, koja ima poteškoće u razvoju, prethodno je silovao maloljetni brat.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Velika Kladuša

Pritvor

Jednomjesečni pritvor

Horor u Velikoj Kladuši

maloljetnik silovao sestru

Komentari (0)
Large banner

