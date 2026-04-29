Evo kako ćete od sada puno brže dobiti ličnu kartu i šta to znači za vaš džep

Mogućnost ubrzanog izdavanja lične karte u Bosni i Hercegovini predložena je izmjenama Zakona o ličnoj karti koje su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici Saša Magazinović i Denis Zvizdić.

Iz Kluba poslanika SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH saopšteno je kako predložene izmjene ne mijenjaju postojeći standardni rok izdavanja, već uvode dodatnu, opcionu uslugu za građane koji iz opravdanih razloga trebaju dokument u najkraćem mogućem roku, uz plaćanje naknade za hitni postupak.

Kako se navodi, u posljednje vrijeme zabilježen je povećan broj upita za ubrzano izdavanje ličnih karata, posebno od mladih bračnih parova zbog promjene prezimena, ali i od građana iz dijaspore koji imaju ograničeno vrijeme boravka u zemlji.

Razlozi za hitno izdavanje često su povezani sa zapošljavanjem, studiranjem, pribavljanjem putnih isprava i drugim administrativnim potrebama.

Predlagači ističu da slične procedure već postoje u državama regiona i Evropske unije, gdje građani uz dodatnu naknadu mogu dobiti lične dokumente u kraćem roku, što smatraju standardom moderne i efikasne javne uprave.

Navode i kako je predloženo rješenje fiskalno neutralno i tehnički izvodljivo te da predstavlja korak ka modernizaciji javnih usluga u Bosni i Hercegovini. U pripremi zakona obavljene su konsultacije s predstavnicima IDDEEA-e i Ministarstva civilnih poslova BiH.

Očekuje se da će oba doma Parlamentarne skupštine BiH razmatrati prijedlog po hitnoj proceduri, s ciljem njegovog što skorijeg usvajanja, prenosi Hercegovina.info.