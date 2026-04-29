Evo kako ćete od sada puno brže dobiti ličnu kartu i šta to znači za vaš džep

29.04.2026 10:46

Лична и возачка карта на столу.
Foto: ATV

Mogućnost ubrzanog izdavanja lične karte u Bosni i Hercegovini predložena je izmjenama Zakona o ličnoj karti koje su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici Saša Magazinović i Denis Zvizdić.

Iz Kluba poslanika SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH saopšteno je kako predložene izmjene ne mijenjaju postojeći standardni rok izdavanja, već uvode dodatnu, opcionu uslugu za građane koji iz opravdanih razloga trebaju dokument u najkraćem mogućem roku, uz plaćanje naknade za hitni postupak.

Kako se navodi, u posljednje vrijeme zabilježen je povećan broj upita za ubrzano izdavanje ličnih karata, posebno od mladih bračnih parova zbog promjene prezimena, ali i od građana iz dijaspore koji imaju ograničeno vrijeme boravka u zemlji.

Razlozi za hitno izdavanje često su povezani sa zapošljavanjem, studiranjem, pribavljanjem putnih isprava i drugim administrativnim potrebama.

Svijet

Prosječna plata u ovoj zemlji je oko 7.000 evra: Trenutno su ova zanimanja najtraženija

Predlagači ističu da slične procedure već postoje u državama regiona i Evropske unije, gdje građani uz dodatnu naknadu mogu dobiti lične dokumente u kraćem roku, što smatraju standardom moderne i efikasne javne uprave.

Navode i kako je predloženo rješenje fiskalno neutralno i tehnički izvodljivo te da predstavlja korak ka modernizaciji javnih usluga u Bosni i Hercegovini. U pripremi zakona obavljene su konsultacije s predstavnicima IDDEEA-e i Ministarstva civilnih poslova BiH.

Očekuje se da će oba doma Parlamentarne skupštine BiH razmatrati prijedlog po hitnoj proceduri, s ciljem njegovog što skorijeg usvajanja, prenosi Hercegovina.info.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Лука Дончић убацио 60 поена

Košarka

Katastrofalne vijesti za Luku Dončića, Lejkersi pred nemogućom misijom!

2 h

0
Новац еври

Svijet

Prosječna plata u ovoj zemlji je oko 7.000 evra: Trenutno su ova zanimanja najtraženija

2 h

0
Сабаленка у финалу Аустралијан опена

Tenis

Šok u Madridu: Sabalenka prosula šest meč lopti

2 h

0
Питбул пас

Svijet

Pitbul napao vlasnicu: Morali joj amputirati nogu, i dalje je u životnoj opasnosti

2 h

0

Više iz rubrike

сочно есо за роштиљ неки од рецепата

Društvo

Praznik koji bi vas mogao skupo koštati: Ovo nikako ne smijete raditi za Prvi maj

3 h

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Društvo

Kraj aprila donosi zahlađenje: Danas nagla promjena vremena

5 h

0
Беба, малена дјевојчица са машницом на глави

Društvo

Bejbi bum: Srpska bogatija za 30 beba

5 h

0
Данас славимо свете сестре: Ово су вјеровања и обичаји за велики празник

Društvo

Danas slavimo svete sestre: Ovo su vjerovanja i običaji za veliki praznik

6 h

0

  • Najnovije

13

15

Stambeni krediti za stanovništvo imaće direktni plasman preko IRB-a

13

14

Tijelo žene spalio u ZOO vrtu?

13

08

Na braću ispalio 30 metaka, osuđen na tri i po godine zatvora

13

08

Majka skočila u rijeku da spasi sina: Ljekari joj se bore za život

13

05

Preminuo Ilija Stevančević

