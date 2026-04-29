Bejbi bum: Srpska bogatija za 30 beba

Autor:ATV
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba, od kojih 12 djevojčica i 18 dječaka, rečeno je u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 14, zatim u Bijeljini šest, Doboju pet, Gradišci dvije, Prijedoru, Trebinju, Istočnom Sarajevu po jedna beba.
U Banjaluci je rođeno po sedam djevojčica i dječaka, u Bijeljini šest dječaka, Doboju četiri djevojčice i jedan dječak, Gradišci po jedna djevojčica i dječak, Prijedoru, Trebinju i Istočnom Sarajevu po jedan dječak.
U protekla 24 časa u porodilištima u Zvorniku, Foči i Nevesinju nije bilo porođaja.
