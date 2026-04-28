Šta se dešava? Dvije vožnje u kontra smjeru danas!

Srbiju i region od juče potresa vijest o teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je zbog vožnje u kontra smjeru od strane vozača Miodraga Piperina (48) živote izgubilo troje mladih na auto-putu kod Hrtkovca, a danas se scenario ponavlja i u Novom Sadu.

Kako je objavljeno na društvenoj mreži Instagram još jedan vozač kretao se u kontra smjeru, ovaj put na auto-putu u Novom Sadu.





„Odmah ga uhapsiti i osuditi za pokušaj ubistva!“, „Ovakvim vozačima trajno oduzeti vozačku dozvolu“, Šta je bre sa ovim narodom više?“ su samo neki od komentara.





Ubrzo nakon ovog slučaja uslijedio je i drugi i to na brzoj cesti Požarevac-Golubac.

Vozač u Golfu kretao se u suprotnom smjeru, a što se može vidjeti u objavi na društvenoj mreži Instagram:

Zgroženi građani nisu štedili kritike te je neko i pitao da li se radi o izazovu s obzirom da je ovo treći slučaj u posljednja tri dana.

Za sada nije poznato da li su navedeni vozači izazvali saobraćajne nesreće ni da li su zaustavljeni u nesmotrenoj i neodgovornoj vožnji, a kojom su pored sebe ugrozili i druge učesnike u saobraćaju.



