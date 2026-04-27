Upozorenje stiglo prekasno! Vozio u kontrasmjeru, troje poginulih!

ATV
27.04.2026 15:50

Упозорење стигло прекасно! Возио у контрасмјеру, троје погинулих!
Foto: Printscreen/Instagram/192_rs

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13 sati na autoputu Šabac–Ruma, kod petlje Hrtkovci, kada je, prema sumnjama, vozač automobila marke "Ford" vozio u suprotnom smjeru brzinom od 130 kilometara na sat.

Kako je ranije objavio Telegraf.rs, pretpostavlja se da je vozač pogriješio uključenje i tako završio u suprotnoj traci, a u nesreći je učestvovalo i vozilo marke "Golf" crne boje.

Vozač ubica udario troje ljudi, vozači poslali vapaj: "Tamni Ford vozi 130 u kontrasmjeru!"

Na fotografijama s mjesta nesreće, koje je objavila Instagram stranica "192", vidi se da su oba vozila pretrpjela veliku materijalnu štetu, dok su na licu mjesta život izgubile tri osobe, a dvije su povrijeđene.

Na terenu se nalaze policija, vatrogasci i ekipe hitne pomoći, dok je saobraćaj obustavljen u smjeru ka Rumi. Stanje povrijeđenih za sada nije poznato.

Kako se navodi na Instagram stranici "192", nekoliko trenutaka prije stravične nesreće stiglo je upozorenje u Viber grupu "Patrole 015", koja prati dešavanja u saobraćaju u Mačvi.

Упозорење
Upozorenje

vožnja u kontrasmjeru Šabac

Pročitajte više

Саобраћај обустављен гужва колона

Društvo

Obustavljen saobraćaj preko graničnog prelaza Izačić, pao sistem

57 min

0
Службеници СИПА-е

Hronika

SIPA u akciji "Zid 2" uhapsila jednu osobu

57 min

0
Претреси у министарству Војина Мијатовића поводом кривичне пријаве компаније "Илирија тек"

BiH

Pretresi u ministarstvu Vojina Mijatovića povodom krivične prijave kompanije "Ilirija tek"

1 h

0
Одређен притвор осумњиченом за педофилију из Брчког

Hronika

Određen pritvor osumnjičenom za pedofiliju iz Brčkog

1 h

0

Više iz rubrike

Racunar Lap top

Srbija

Procurili podaci, odmah provjerite karticu: MUP izdao hitno upozorenje

2 h

0
Анђела Михајловић, дјевојка нестала у Београду

Srbija

Nestala Anđela Mihajlović: Pronađen njen auto, od nje ni traga

6 h

0
Евро паре новац

Srbija

Kako izračunati otpremninu pri odlasku u penziju

18 h

0
Полиција Србија

Srbija

Oglasio se Dragan koji je bio u komi nakon što je pretučen pred bebom

18 h

0

  • Najnovije

16

35

Jačanje međunarodne akademske povezanosti Rusije i Srpske

16

27

Karan: Srpska će nastaviti da podržava razvoj sporta i ulaže u zdravu budućnost

16

25

Tajna služba evakuisala Vensa prije Trampa: Analitičar objasnio situaciju

16

22

Stanivuković naručio spomenik knezu Lazaru pa onda raspisao tender

16

13

"Zaštita slobode mišljenja i govora mora biti neprikosnovena"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

