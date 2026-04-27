Logo
Large banner

Procurili podaci, odmah provjerite karticu: MUP izdao hitno upozorenje

Autor:

ATV
27.04.2026 14:10

Komentari:

0
Racunar Lap top
Foto: Pixabay

MUP upozorava građane na rizik od zloupotreba nakon hakovanja Booking.com. Provjerite svoje podatke i budite oprezni sa transakcijama.

Povodom aktuelnih informacija o bezbednosnom incidentu na platformi Booking.com, u okviru kojeg je došlo do neovlašćenog pristupa određenim podacima korisnika, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku MUP-a Srbije upozorila je građane na povećan rizik od zloupotreba i prevara.

Prema dostupnim informacijama, neovlašćena lica su mogla da pristupe podacima kao što su imena, kontakt informacije i detalji rezervacija. Ovi podaci mogu biti iskorišćeni za ciljane prevare i fišing napade.

Iako, prema navodima kompanije, podaci o platnim karticama nisu direktno kompromitovani, nadležni upozoravaju da i ostale informacije mogu poslužiti za pokušaje prevare, u kojima se od korisnika naknadno traže podaci o kartici ili izvršenje dodatnih uplata.

Zbog toga MUP apeluje na građane koji su koristili ovu platformu i unosili podatke o platnim karticama da obrate posebnu pažnju na sve transakcije. U slučaju bilo kakve sumnjive aktivnosti, potrebno je odmah kontaktirati banku i blokirati karticu.

Građanima se takođe savjetuje da razmotre privremeno smanjenje dnevnih limita za internet plaćanja, da nikada ne dostavljaju podatke o karticama putem mejla, SMS poruka ili aplikacija za dopisivanje, kao i da budu posebno oprezni sa porukama koje se predstavljaju kao komunikacija sa smeštajem ili platformom, a u kojima se traži hitna uplata ili "verifikacija" kartice.

Nadležni podsjećaju da su i ranije zabilježeni slučajevi zloupotrebe podataka kroz lažno predstavljanje smještajnih objekata, pri čemu prevaranti koriste stvarne podatke o rezervacijama kako bi svoje poruke učinili uvjerljivijim.

Ukoliko građani primete neovlašćene transakcije ili posumnjaju na zloupotrebu svojih podataka, neophodno je da bez odlaganja obaveste banku, blokiraju karticu i slučaj prijave nadležnim organima.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastaviće da prati situaciju i preduzima mere u cilju zaštite građana i suzbijanja ovakvih krivičnih dela, navedeno je u saopštenju, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Buking

podaci

sajber napad

MUP Srbije

internet

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

16

35

16

27

16

25

16

22

16

13

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner