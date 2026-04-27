Procurili podaci, odmah provjerite karticu: MUP izdao hitno upozorenje

MUP upozorava građane na rizik od zloupotreba nakon hakovanja Booking.com. Provjerite svoje podatke i budite oprezni sa transakcijama.
Povodom aktuelnih informacija o bezbednosnom incidentu na platformi Booking.com, u okviru kojeg je došlo do neovlašćenog pristupa određenim podacima korisnika, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku MUP-a Srbije upozorila je građane na povećan rizik od zloupotreba i prevara.
Prema dostupnim informacijama, neovlašćena lica su mogla da pristupe podacima kao što su imena, kontakt informacije i detalji rezervacija. Ovi podaci mogu biti iskorišćeni za ciljane prevare i fišing napade.
Iako, prema navodima kompanije, podaci o platnim karticama nisu direktno kompromitovani, nadležni upozoravaju da i ostale informacije mogu poslužiti za pokušaje prevare, u kojima se od korisnika naknadno traže podaci o kartici ili izvršenje dodatnih uplata.
Zbog toga MUP apeluje na građane koji su koristili ovu platformu i unosili podatke o platnim karticama da obrate posebnu pažnju na sve transakcije. U slučaju bilo kakve sumnjive aktivnosti, potrebno je odmah kontaktirati banku i blokirati karticu.
Građanima se takođe savjetuje da razmotre privremeno smanjenje dnevnih limita za internet plaćanja, da nikada ne dostavljaju podatke o karticama putem mejla, SMS poruka ili aplikacija za dopisivanje, kao i da budu posebno oprezni sa porukama koje se predstavljaju kao komunikacija sa smeštajem ili platformom, a u kojima se traži hitna uplata ili "verifikacija" kartice.
Nadležni podsjećaju da su i ranije zabilježeni slučajevi zloupotrebe podataka kroz lažno predstavljanje smještajnih objekata, pri čemu prevaranti koriste stvarne podatke o rezervacijama kako bi svoje poruke učinili uvjerljivijim.
Ukoliko građani primete neovlašćene transakcije ili posumnjaju na zloupotrebu svojih podataka, neophodno je da bez odlaganja obaveste banku, blokiraju karticu i slučaj prijave nadležnim organima.
Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastaviće da prati situaciju i preduzima mere u cilju zaštite građana i suzbijanja ovakvih krivičnih dela, navedeno je u saopštenju, prenosi Kurir.
