Logo
Large banner

Haos u BiH tokom sjednice: Odbornik se potukao sa čuvarom

27.04.2026 15:24

Komentari:

0
Туча одборника и чувара на сједници док их присутни раздвајају
Foto: Printscreen/Youtube

Početak sjednice Opštinskog vijeća u Grudama obilježio je haos i metež, nakon incidenta koji se dogodio neposredno prije početka zasjedanja.

Kako se može vid‌jeti na snimci prenosa uživo, odbornike je iznenadila glasna prepirka koja se ubrzo pretvorila u fizičko naguravanje na ulazu u dvoranu. U centru događaja bio je Tomislav Bandić iz HRS-a, koji obavlja dužnost odbornika u županijskoj skupštini, piše Hercegovina.info.

Prije sjednice je došlo do komešanja između Bandića i čuvara, pri čemu je političar izvukao deblji kraj i ostao bez majice tokom incidenta.

Na snimku se može čuti kako Bandić tvrdi predsjedniku Opštinskog vijeća Martinu Kondži da se uredno prijavio za prisustvo na sjednici, ali da mu je uprkos tome zabranjen ulazak.

Nakon smirivanja situacije, dio odbornika izrazio je podršku Bandiću, dok je predsjednik Kondža odlučio nastaviti sa sjednicom. Takav razvoj događaja doveo je do bojkota dijela vijećnika, koji su napustili dvoranu.

Podijeli:

Tagovi :

Tomislav Bandić

Grude

Tuča

odbornik

čuvar

snimak

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

16

35

Jačanje međunarodne akademske povezanosti Rusije i Srpske

16

27

Karan: Srpska će nastaviti da podržava razvoj sporta i ulaže u zdravu budućnost

16

25

Tajna služba evakuisala Vensa prije Trampa: Analitičar objasnio situaciju

16

22

Stanivuković naručio spomenik knezu Lazaru pa onda raspisao tender

16

13

"Zaštita slobode mišljenja i govora mora biti neprikosnovena"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner