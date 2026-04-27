Haos u BiH tokom sjednice: Odbornik se potukao sa čuvarom

Početak sjednice Opštinskog vijeća u Grudama obilježio je haos i metež, nakon incidenta koji se dogodio neposredno prije početka zasjedanja.

Kako se može vid‌jeti na snimci prenosa uživo, odbornike je iznenadila glasna prepirka koja se ubrzo pretvorila u fizičko naguravanje na ulazu u dvoranu. U centru događaja bio je Tomislav Bandić iz HRS-a, koji obavlja dužnost odbornika u županijskoj skupštini, piše Hercegovina.info.

Prije sjednice je došlo do komešanja između Bandića i čuvara, pri čemu je političar izvukao deblji kraj i ostao bez majice tokom incidenta.

April 27, 2026

Na snimku se može čuti kako Bandić tvrdi predsjedniku Opštinskog vijeća Martinu Kondži da se uredno prijavio za prisustvo na sjednici, ali da mu je uprkos tome zabranjen ulazak.

Nakon smirivanja situacije, dio odbornika izrazio je podršku Bandiću, dok je predsjednik Kondža odlučio nastaviti sa sjednicom. Takav razvoj događaja doveo je do bojkota dijela vijećnika, koji su napustili dvoranu.