Nastavlja se saga o trebinjskoj Gimnaziji

Zadužbinar Rodoljub Drašković imao je dobru namjeru da o svom trošku, putem javno-privatnog partnerstva, izgradi Hram nauke i umjetnosti – Gimnaziju Trebinje.

Na djelu je dokazano da je nemoguće ostvariti cilj u javno-privatnom partnerstvu. Priču ima Bojan Nosović

Saga zvana “hram nauke i znanja” u Trebinju dobija nastavak i približava se kraju.

Hercegovački knez i investitor Rodoljub Drašković nakon nadmudrivanja sa gradskim ocima od zgrade buduće gimnazije diže ruke. Ponovo im je skuckao pismo.

"Investitor je prihvatio prijedlog Grada Trebinja da preda izgrađeni objekat u viđenom stanju Gradu Trebinju, bez naknade, uz obavezu da Grad finansira i privede trajnoj namjeni nedovršenu investiciju. Zadužbinar mora da vjeruje Gradu Trebinju da će objekat, koji će biti u funkciji razvoja Hercegovine u oblasti obrazovanja, nauke i umjetnosti, biti završen u roku", napisao je.

Mora se to završiti kaže i trebinjski gradonačelnik. Mirko Ćurić ističe da je prvo potrebno obezbijediti novac za nastavak radova.

"Već smo imali određene upite od strane nadležnih ministarstava od strane Vlade od predsjednika, šta je to što je neophodno. Da li ćemo ići u kreditno zaduženje ili ćemo obezbijediti sredstva sa drugi nivo vlasti u svakom slučaju to je manje važno koliko je važno da budemo ponosni kada se taj objekat završi", kaže Ćurić.

Priča o novoj i modernoj zgradi gimnazije u Trebinju počela još prije sedam godina. Kamen temeljac postavljen je u avgustu 2019 godine kada je rečeno da će u ovo zdanje biti uloženo 12 miliona maraka.

Za neke hram znanja za neke Skadar na Bojani trebao je biti završen još 2021, nije zbog trzavica na relaciji hercegovački knez - trebinjska Grdska uprava. Stari rokovi jesu probijeni, a koji su novi rokovi niko ne zna.