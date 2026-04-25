"Sve za djecu i zdrav duh": Druženje mladih košarkaša iz Drvara i Banjaluke

ATV
25.04.2026 16:37

Спортско дружење дјеце Кошаркашког клуба Дрвар и Кошаркашког клуба Мах из Бање Луке, Дравар.
Foto: Ustupljena fotografija

U Drvaru se danas održava sportsko druženje djece Košarkaškog kluba Drvar i Košarkaškog kluba Mah iz Banjaluke, sa ciljem obnove i jačanja košarke u ovoj opštini, kao i podsticanja najmlađih na bavljenje sportom i zdravim načinom života.

Događaj je okupio veliki broj mališana koji kroz igru, trening i međusobno druženje razvijaju sportski duh, timski rad i prijateljstva. Organizatori ističu da su djeca u centru svih aktivnosti, te naglašavaju značaj ulaganja u njihov pravilan razvoj.

Druženje se održava uz podršku Udruženja građana "Moj Drvar" iz Banjaluke, kao i načelnice opštine Drvar Dušice Runić, koja kontinuirano podržava inicijative usmjerene ka mladima i razvoju sporta.

Pod mantrom „Sve za djecu i zdrav duh“, iz Drvara se šalje jasna poruka o značaju sporta kao temelja zdravog odrastanja i budućnosti lokalne zajednice.

košarka

Drvar

Dušica Runić

Banjaluka

