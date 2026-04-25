Duža zadržavanja na ovim graničnim prelazima

Autor:ATV
Komentari:0
Na graničnim prelazima Gradiška i Gradina pojačana je frekvencija putničkih vozila u oba smjera.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 02. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.
Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
