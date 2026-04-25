U Banjaluci preminuo Nenad Bereta

ATV
25.04.2026 14:18

Преминуо Ненад Берета, дугогодишњи новинар агенције Срна
Dugogodišnji novinar Novinske agencije Republike Srpske (SRNA) Nenad Bereta preminuo je danas u Banjaluci u 64. godini.

Bereta je višedecenijskim profesionalnim radom obilježio jednu od najznačajnijih epoha nacionalne novinske agencije.

Predanim radom i odnosom uticao je na razvoj plejade mladih novinara, kojima je Srna bila prva medijska kuća.

Ostaće upamćen kao profesionalac, veliki kolega i prijatelj.

Termin sahrane cijenjenog kolege Nenada Berete biće naknadno objavljen.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Nenad Bereta

Srna

In memoriam

