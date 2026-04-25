Ogromne kolone na ulazu u BiH: Gužve na dva prelaza

25.04.2026 08:42

ГП Доња Градина
Foto: AMS Republike Srpske

Na graničnim prelazima Donja Gradina i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopštio je Auto-moto savez (AMS) Republike Srpske.

Iz AMS-a napominju da se na granici sa EU u potpunosti implementira sistem ulaz/izlaz za građane trećih zemalja, zbog čega se mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

