Potresne riječi majke Džene Gadžun: Prestanite ubijati djecu

U petak, 24. aprila, u Kantonalnom sudu u Sarajevu izrečena je presuda u predmetu koji se vodi protiv Suada Rožajca, Nine Jovanović i Jasmine Halimić, ljekara koji se terete da su svojim postupcima doveli do smrti djevojčice Džene Gadžun.

Prvostepenom presudom Suad Rožajac je osuđen na 10 godina za teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi i krivično djelo nesavjesno liječenje.

Osim toga donesene su mjere zabrane vršenja dužnosti od 8 godina. Nina Jovanović osuđena je na zatvorsku kazna 4 godine i šest mjeseci zbog zloupotrebe položaja te mjere zabrane vršenja dužnosti od 6 godina.

Jasmina Halimić je osuđena na tri godine zatvorske kazne te su joj izrečene mjere zabrane vršenja dužnosti od 3 godine.

Nakon izricanja presude, majka djevojčice Amila Gadžun oglasila se na društvenim mrežama.

"Hvalaaa svima na podršci sve ove godine,svima onima koji su vjerovali u Pravdu,bodrili nas. Peta godina teške borbe, suza, ogorčenosti, nepovjerenja, uvreda... Patnja za Dženom i još mnogo toga... I ona najgora uvreda od jednog advokata 'Roditelji nisu vodili računa o djevojčici'", napisala je Amila Gadžun na Facebooku.

"Nismo odustali i kad je bilo najgore i kad smo padali ponovo smo ustajali... Džena ne smije biti zaboravljena, Džena je bila žrtva koja je spasila drugu djecu, koja je pokazala kako radi zdravstveni sistem, kako rade doktori... Ova presuda je pomogla da se više nikada niko ne operiše u zubarskoj ordinaciji bez uslova za istu... Biće još borbe i trajaće ali nećemo odustati nikada!!! Pravda za Dženu", dodala je.

Pozvala je Ministra zdravstva da obeća da će raditi svoj posao i da ne čeka sljedeću žrtvu.

"Javno pozivam Ministra zdravstva oči u oči da obeća da će raditi svoj posao, da će na vrijeme slati kontrole da se sve privatne klinike kontrolišu, da ne čeka sljedeću žrtvu!! Jer Džena je bila žrtva njegovog sistema. Prestanite ubijati djecu!", zaključila je majka preminule djevojčice na Fejsbuku.