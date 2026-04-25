Potresne riječi majke Džene Gadžun: Prestanite ubijati djecu

25.04.2026 08:35

Амила Гаџун, мајка преминуле дјевојчице Џене
U petak, 24. aprila, u Kantonalnom sudu u Sarajevu izrečena je presuda u predmetu koji se vodi protiv Suada Rožajca, Nine Jovanović i Jasmine Halimić, ljekara koji se terete da su svojim postupcima doveli do smrti djevojčice Džene Gadžun.

Prvostepenom presudom Suad Rožajac je osuđen na 10 godina za teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi i krivično djelo nesavjesno liječenje.

Osim toga donesene su mjere zabrane vršenja dužnosti od 8 godina. Nina Jovanović osuđena je na zatvorsku kazna 4 godine i šest mjeseci zbog zloupotrebe položaja te mjere zabrane vršenja dužnosti od 6 godina.

Jasmina Halimić je osuđena na tri godine zatvorske kazne te su joj izrečene mjere zabrane vršenja dužnosti od 3 godine.

Stravičan sudar kamiona i autobusa: Jedno mrtvo, 20 povrijeđenih

Nakon izricanja presude, majka djevojčice Amila Gadžun oglasila se na društvenim mrežama.

"Hvalaaa svima na podršci sve ove godine,svima onima koji su vjerovali u Pravdu,bodrili nas. Peta godina teške borbe, suza, ogorčenosti, nepovjerenja, uvreda... Patnja za Dženom i još mnogo toga... I ona najgora uvreda od jednog advokata 'Roditelji nisu vodili računa o djevojčici'", napisala je Amila Gadžun na Facebooku.

"Nismo odustali i kad je bilo najgore i kad smo padali ponovo smo ustajali... Džena ne smije biti zaboravljena, Džena je bila žrtva koja je spasila drugu djecu, koja je pokazala kako radi zdravstveni sistem, kako rade doktori... Ova presuda je pomogla da se više nikada niko ne operiše u zubarskoj ordinaciji bez uslova za istu... Biće još borbe i trajaće ali nećemo odustati nikada!!! Pravda za Dženu", dodala je.

Idealno za izlet: Kakvo nas vrijeme očekuje danas

Pozvala je Ministra zdravstva da obeća da će raditi svoj posao i da ne čeka sljedeću žrtvu.

"Javno pozivam Ministra zdravstva oči u oči da obeća da će raditi svoj posao, da će na vrijeme slati kontrole da se sve privatne klinike kontrolišu, da ne čeka sljedeću žrtvu!! Jer Džena je bila žrtva njegovog sistema. Prestanite ubijati djecu!", zaključila je majka preminule djevojčice na Fejsbuku.

Džena Gadžun

presuda

Amila Gadžun

Suad Rožajac

Nina Jovanović

Jasmina Halimić

Više iz rubrike

Идеално за излет: Какво нас вријеме очекује данас

Društvo

Idealno za izlet: Kakvo nas vrijeme očekuje danas

3 h

2
Сарајево

Društvo

I to je moguće: BiH proglašena najpopularnijom u Evropi

13 h

0
Сутра је преподобни Василије: Урадите једну ствар за мир у кући и опрост гријехова

Društvo

Sutra je prepodobni Vasilije: Uradite jednu stvar za mir u kući i oprost grijehova

14 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Izvučeni Loto brojevi: Rezultati u 33. kolu

16 h

0

12

05

Zamjenik ministra inostranih poslova Rusije uputio saučešće Dodiku

12

04

Dječaku Viktoru koji je heklanjem oduševio Srbiju učinjena velika nepravda

11

56

Šta je zapravo na novom intimnom snimku Dare Bubamare

11

52

Trik za blistavo čiste prozore: Potreban vam je samo omekšivač

11

43

Senad Ramulj sam čuva hiljadu ovaca

