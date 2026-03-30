Pogledajte kako teče gradnja brzog puta koji povezuje BiH i Hrvatsku

30.03.2026 08:41

Foto: Screenshot / YouTube

Izgradnja brzog puta koji će povezati Mostar s granicom Republike Hrvatske napreduje prema planu, a već nekoliko mjeseci nakon potpisivanja ugovora vidljivi su konkretni radovi na dionicama između Širokog Brijega i Gruda.

Ugovori za realizaciju ovog infrastrukturnog projekta potpisani su u oktobru prošle godine, a trenutno su aktivna gradilišta na tri lokacije, uključujući Polugrno, deponiju Ledinac i Podledinac.

Planirana trasa duga je više od 40 kilometara i proteže se od kružnog toka u Pologu kod Mostara do graničnog prijelaza Gorica kod Gruda.

Prema dostupnim informacijama, radovi na prve dvije dionice odvijaju se predviđenom dinamikom, donosi "RTV HB".

Pripremni radovi i tri ključne petlje

"Aktivni su radovi na dvije dionice: Polugrno – Podledinac u dužini od 5,48 kilometara te Podledinac – Grude Istok u duljini od 6,36 kilometara. Trenutno smo u fazi pripremnih radova i raščišćavanja terena. Slijedi izmještanje instalacija i rješavanje kolizija, nakon čega ide faza iskopa i pripreme trase. Na ovim dionicama nema značajnijih objekata, a izdvajaju se tri petlje: Grude Istok, Podledinac i Polugrno“, izjavio je rukovodilac projekta Matej Zovko.

Cijela trasa podijeljena je na sedam sekcija, a sredstva za prve dvije u potpunosti su osigurana iz budžeta FBiH.

Rok izgradnje 30 mjeseci

Izvođač radova na ovim dionicama je konzorcijum Hering Široki Brijeg i KTM Brina Posušje, dok nadzor provode PPG Sarajevo i Habita Mostar.

Prema ugovoru, prvih 12 kilometara brzog puta trebalo bi biti završeno u roku od 30 mjeseci od početka radova.

Po završetku, ova saobraćajnica trebala bi značajno unaprijediti saobraćajnu povezanost i otvoriti nove razvojne mogućnosti za Hercegovinu, posebno u kontekstu privrede i prekogranične saradnje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

