Za podsticaje 3,5 miliona KM: Rok za prijave do 1. aprila

Ministarstvo privrede i preduzetništva Srpske obavještava privrednike da u srijedu, 1. aprila, ističe rok za prijavu na javni poziv za dodjelu podsticaja za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, te za promociju malih i srednjih preduzeća u ovoj godini za šta je predviđeno ukupno 3,5 miliona KM, rečeno je Srni u ovom ministarstvu.

Podsticajna sredstva za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća dodjeljuju se za digitalnu transformaciju poslovnih procesa, nabavku opreme i očuvanje tradicionalnih zanata.

Podsticaji će se dodjeljivati po principu refundacije, odnosno po realizaciji i plaćanju prihvaćenih ulaganja, a za ove namjene predviđeno je 2.500.000 KM.

Period realizacije ulaganja je od 1. januara do 31. oktobra ove godine, osim u slučaju avansnog plaćanja u 2025. godini za nabavku opreme.

Podsticajna sredstva za promociju malih i srednjih preduzeća dodjeljuju se za organizovanje zajedničkog nastupa malih i srednjih preduzeća na sajmovima u inostranstvu, organizovanje sajma i organizovanje konferencije, a za ove namjene predviđeno je 1.000.000 KM.

Period realizacije aktivnosti je od 1. novembra 2025. do 31. oktobra 2026. godine.

Zainteresovani privredni subjekti i organizacije mogu se prijaviti i 1. aprila dostavljanjem zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom putem pošte ili na adresu Ministarstva privrede i preduzetništva - Trg Republike Srpske broj jedan.

Svi potrebni obrasci za popunjavanje, koji se odnose na zahtjev za dodjelu podsticaja mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva.