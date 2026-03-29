Meteorolog najavio obilne padavine: Nadamo se da neće doći do dramatičnog scenarija

Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je hitno obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 28. do 31. marta.

Očekuju se obilne padavine koje će uzrokovati značajan porast vodostaja na sjeveru i sjeverozapadu zemlje. Stručnjaci upozoravaju da se najveći rizik od izlijevanja rijeka iz korita odnosi na Unsko-sanski i Tuzlanski kanton.

O vremenskim (ne)prilikama za Novi dan govorio je meteorolog Nedim Sladić, koji ističe da je najveći dio padavina već iza nas te da se situacija postepeno smiruje.

"Generalno gledano, kada je riječ o padavinama, većina je iza nas i sada polako slabe. Naredni period ne donosi neku bitniju količinu padavina sve do kraja mjeseca. Danas veći dio dana slijedi smirivanje, budući da se sistem koji cirkuliše iznad naše zemlje pomjerio južnije. Krajina može očekivati poboljšanje, dok istočna Bosna može očekivati nove susnježice, pa i snijeg", kazao je Sladić.

Dodaje da će vremenske prilike u Bosni i Hercegovini ostati promjenjive te da stabilizacije nema u narednih sedam do osam dana.

"Zahvaljujući prodoru sjevernog vazduha imaćemo novi val vlage i padavina tokom utorka i srijede. Imamo hladan vazduh, temperature ostaju ispod uobičajenih za ovo doba godine. Bitnije stabilizacije u narednom periodu nemamo. Ovo je cijena jer smo imali topao februar i prvu polovinu marta", naveo je Sladić.

On se osvrnuo i na pitanje ranog upozoravanja u Bosni i Hercegovini.

"Zašto BiH nema sistem za obavještavanje, da li je pitanje politike, ne znam. Sistem služi da upozori ljude da mogu reagovati na vrijeme. Vrlo je važno istaknuti dvije stvari – da li u našoj zemlji postoji adekvatna infrastruktura koja bi ovo mogla podržati i, ako ne postoji, zašto ne postoji", istakao je.

U narednim danima u našoj zemlji ponovo se očekuju padavine, na granici susnježice i snijega, što potvrđuje da zima još uvijek nije u potpunosti završena. Prema narodnoj meteorologiji, smatra se da tri martovske bure moraju “ispuhati” prije dolaska pravog proljeća. Kako navodi Sladić, ovo je bila druga martovska bura, dok se treća očekuje u utorak, piše Dnevni Avaz.

Protekli period bio je suh, a padavine su se javljale sporadično, zbog čega je zemlji nedostajalo vlage. Sa novim količinama padavina i već postojećim snježnim pokrivačem očekuje se porast vodostaja.

"Najveća opasnost od bujica u narednom periodu je na sjeveru. Nadamo se da neće doći do dramatičnog scenarija, ali treba pratiti stanje, posebno ono što će se dešavati u utorak i srijedu", upozorio je Sladić.