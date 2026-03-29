Srpska bogatija za 15 beba

Autor:ATV
29.03.2026
08:45
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, osam djevojčica i sedam dječaka.
U Doboju je rođeno sedam beba, u Banjaluci pet, a u Zvorniku, Prijedoru i Bijeljini po jedna beba.
Četiri djevojčice i tri dječaka rođeni su u Doboju, u Banjaluci tri djevojčice i dva dječaka, u Zvorniku jedna djevojčica, a u Prijedoru i Bijeljini po jedan dječak.
U porodilištima u Foči, Gradišci, Trebinju, Istočnom Sarajevu i Nevesinju nije bilo poroda.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
14
30
14
23
14
06
13
58
13
53
Trenutno na programu