Zbog snijega prekid saobraćaja na više putnih pravaca

Zbog snijega na kolovozu u prekidu je odvijanje saobraćaja za teretna vozila na putnom pravcu Bijeljina-Tuzla u mjestu Banj Brdo, preko prevoja Han Pogled na putu Vlasenica-Han Pijesak, kao i preko Romanije, na magistralnom putu Sarajevo-Sokolac.

Zbog izlijevanja rijeke Domane, u prekidu je odvijanje saobraćaja na lokalnom putu između Donje i Gornje Krćine, opština Ugljevik, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Zbog odrona na regionalnom putu Lopare-Čelić, u mjestu Pirkovci saobraćaj je obustavljen.

Na putnom pravcu Podgradci-Mrakovica obustavljen je saobraćaja zbog obrušenih grana sa drveća i snijega na kolovozu.

I na ostalim putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se odvija otežano ili usporeno.

Iz AMS-a posebnu pažnju skreću na dionice u višim pred‌jelima i preko planinskih prevoja, gd‌je na kolovozu ima snijega, a izdvajaju putni pravac Banjaluka-Mrkonjić Grad preko Manjače i Banjaluka-Kneževo, Vlasenica-Han Pijesak preko Han Pogleda, Sarajevo-Rogatica preko Romanije, prenosi Srna.

Vozače pored odrona, upozoravaju i na opasnost od obrušavanja drveća ili grana na kolovoz.

Na magistralnom putu Šamac-Grebnica u toku je sanacija pružnog prelaza zbog čega je obustavljen saobraćaj za sva vozila, osim za vozila lokalnog stanovništva kao i za vozila hitnih službi i vatrogasaca.

Alternativni put za sva motorna vozila je Crkvina-Gradačac-Obudovac, odnosno regionalni putni pravci Crkvina-Ledenice i Obudovac-Tramošnica. Kao kraće alternativne pravce, automobili mogu da koriste i lokalne puteve na području opštine Šamac, koji idu preko Gornjih Hasića i Tišine. Predviđeno je da radovi traju do 30. marta.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Republika Srpska Dodik: Rusija sinonim za novu civilizaciju

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, Srbac-Derventa, Lamovita-Ivanjska, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gd‌je se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razd‌jelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja Ljeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu Ljubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH u toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a u toku su i radovi na dionici Sarajevo zapad-Lepenica u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, pa se saobraćaj se odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Jednom trakom vozi se na magistralnom putu Tomislavgrad-Prisoje, zbog radova.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Otvoreni su granični prelaz Brčko za putnička vozila do tri i po tone i granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na Šepku još na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.